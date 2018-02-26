Соборная мечеть "Хувайдо" открылась в Ташкенте после реставрации

Культура 17:24 26.02.2018 (обновлено 18:45 26.02.2018) Получить короткую ссылку 282 0 0
Торжественная церемония прошла с участием властей города, в рамках постановления кабмина в Узбекистане активно происходит ремонт мечетей и кладбищ
ТАШКЕНТ, 26 фев — Spuntik. В Шайхантахурском районе Ташкента состоялось открытие отремонтированной соборной мечети "Хувайдо".
В торжественной церемонии открытия принял участие начальник отдела по работе с мечетями Управления мусульман Узбекистана Рахимберди Рахмонов, передает
Управление мусульман Узбекистана. Управление мусульман Узбекистана
В Шайхантахурском районе Ташкента состоялось открытие отремонтированной соборной мечети "Хувайдо"
Ранее кабинет министров подписал
постановление,
согласно которому будут отремонтированы мечети, кладбища и места паломничества, а также построены новые.
К 1 апреля пройдет инвентаризация существующих мест для религиозных обрядов, а также определятся места для строительства новых объектов.
Управление мусульман Узбекистана
В Шайхантахурском районе Ташкента состоялось открытие отремонтированной соборной мечети "Хувайдо"
Управлению мусульман Узбекистана поручено в течение месяца сформировать список старых мечетей, требующих реконструкции и ремонта, и организовать соответствующие работы в 2018-2019 году.