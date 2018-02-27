В Узбекистане стартуют съемки триллера Scorpion

Съемки полнометражного художественного фильма будут проходить в Ташкенте и Бухаре, а также на территории России и Марокко

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане на днях стартуют съемки многообещающего триллера Scorpion, режиссером которого выступит Мухлиса Азизова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© AFP 2018/ Antonin THUILLIER На Каннском кинофестивале впервые появится павильон Узбекистана

Картина снимается в рамках совместного постановления, подписанного Союзом молодежи Узбекистана, национальным агентством "Узбеккино", Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.

Съемки полнометражного художественного фильма будут проходить в Ташкенте и Бухаре, а также на территории России и Марокко при поддержке Министерства обороны и Национальной гвардии Узбекистана.

В творческую группу картины вошли ряд известных зарубежных специалистов, среди которых, например, оператор из Германии Макс Тцуи. Он уже прежде посещал Узбекистан и является оператором проморолика Welcome to Bukhara.

Иностранные специалисты прилетели в Ташкент чуть больше чем неделю назад и сейчас вместе с творческой группой и режиссером заканчивают работу над подготовкой проекта и приступают к съемкам.

К сожалению, пока сюжет картины — тайна. Однако, судя по тому, что в проекте принимают участие Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Национальная гвардия Узбекистана, скорее всего, в фильме мы увидим много военной техники, а фабула будет выписываться вокруг молодого человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, быть может, даже завербованного террористическими организациями.

Каков будет сюжет на самом деле, Союз молодежи Узбекистана и Центр развития кинематографии обещали рассказать уже в ближайшем будущем.