Звезды узбекской эстрады выступят перед главами Узбекистана и Таджикистана

Совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана, который пройдет в рамках государственного визита в Душанбе президента Шавката Мирзиёева, будет называться "Вечер дружбы"

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В честь первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан будет дан праздничный концерт.

Он состоится вечером 9 марта в киноконцертном комплексе "Кохи Борбад".

Это будет совместное мероприятие мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием "Вечер дружбы".

Как сообщает Подробно.UZ со ссылкой на таджикские СМИ, для президентов будет петь Юлдуз Усманова.

Помимо узбекской примы в концерте примут участие такие звезды узбекской эстрады, как Шерали Джураев, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков. Таджикскую сторону представят Давламтманд Холов, Нигина Амонкулова, оперный певец Рустам Дулоев.

Зрителями концерта станут президенты Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, а также члены официальной делегации Узбекистана, члены правительства и парламента Таджикистана, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе.

Напомним, первый официальный визит Мирзиёева в Таджикистан запланирован на 9-10 марта.