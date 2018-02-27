Звезды узбекской эстрады выступят перед главами Узбекистана и Таджикистана

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В честь первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан будет дан праздничный концерт.
Это будет совместное мероприятие мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана под названием "Вечер дружбы".
Как сообщает Подробно.UZ со ссылкой на таджикские СМИ, для президентов будет петь Юлдуз Усманова.
Помимо узбекской примы в концерте примут участие такие звезды узбекской эстрады, как Шерали Джураев, Фаррух Закиров, Озодбек Назарбеков. Таджикскую сторону представят Давламтманд Холов, Нигина Амонкулова, оперный певец Рустам Дулоев.
Напомним, первый официальный визит Мирзиёева в Таджикистан запланирован на 9-10 марта.