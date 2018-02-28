Театр в Фергане разыскивает алюминиевые хулахупы

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Театр-студия "Театр-S" в Фергане через свою страницу в Facebook обратился к зрителям за помощью в поиске реквизита для новой постановки.

"Спешим поделиться с вами новостью о том, что уже сейчас педагоги театра-студии "Театр-S" начали подготовку к постановке нового спектакля. Название и содержание будущей постановки руководители студии пока держат в секрете. Но подготовка уже началась. И по этому поводу мы решили бросить клич в ФБ с просьбой о помощи. Так вот! Если у вас или у кого-то из ваших знакомых, родственников или друзей в гараже, на чердаке, в подвале или где-то еще валяются без надобности алюминиевые тонкие обручи (хулахупы) советского образца или есть ненужные алюминиевые антенны из трубок, мы с радостью примем их в дар или за небольшую плату", — говорится в сообщении.

Первый спектакль театр был поставлен по произведению Корнея Чуковского "Доктор Айболит".

Театр-студия "Театр-S" при Ферганском областном русском драматическом театре объединяет детей младшего и среднего школьного возраста.