В Самарканде к 5 марта установят памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Самарканде на перекрестке улиц имени Амира Темура и Абдурахмана Джами идут работы по установке памятника великим мыслителям — Алишеру Навои и Абдурахману Джами. Об этом сообщает областная газета "Самаркандский вестник".

Фото: А. Иванова/Самаркандский городской Центр культуры и досуга населения им. Амира Темура Воспевая Алишера Навои: в Самарканде вспомнили великого поэта

"Установку монумента и соответствующие благоустроительные работы планируется завершить к 5 марта этого года", — пишет издание со ссылкой на заместителя хокима города Бобура Элмурадова.

По словам организаторов, памятник не только украсит парк культуры и отдыха имени Навои, но будет символизировать вековые дружественные отношения двух братских народов, дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между ними.

Авторы монумента, выполненного из красного гранита и представляющего собой две фигуры поэтов, — ташкентские скульпторы Хакимходжа Хуснитдинходжаев (1928-1986) и Владимир Лунев (1936-1993). Памятник первоначально был установлен в 1970 году рядом с площадью Регистан, после переехал на перекресток улиц Дагбитской и Регистанской. Затем в 2009 году монумент демонтировали.