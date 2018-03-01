В Лувре в 2021 году пройдет выставка артефактов из Узбекистана

Сейчас Фонд развития культуры и искусства прорабатывает организацию еще нескольких крупных мероприятий за рубежом. Это выставки Узбекистана в Галерее Саклера в Вашингтоне и в музее Альбертина в Вене

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В одном из крупнейших и самых популярных музеев мира — Лувре в 2021 году пройдет выставка археологических артефактов из Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана Гаянэ Умеровой, специально для обсуждения этого вопроса в мае 2018 года в Ташкент прибудет делегация французского музея.

"Пока я не могу точно сказать, как будет проходить эта выставка и что конкретно мы на ней представим. В мае мы ожидаем делегацию из Лувра в лице директора и основных кураторов выставки. После этого уже появится конкретный список артефактов, которые отправятся в Париж", — поделилась со Sputnik Гаянэ Умерова.

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Она также отметила, что делегация Лувра ранее уже неоднократно посещала республику с целью обсудить вопрос проведения подобной выставки. Однако тогда, по ее словам, идеи представителей французского музея не были услышаны.

"Эта дискуссия велась в течение последних трех лет, но результатов не приносила. Поэтому в этом году мы приглашаем их опять вернуться к данному вопросу. И уже получили от них конкретную дату проведения — 2021 год, однако пока не определен месяц. Но зато у нас есть договоренности, которые мы хотим реализовать", — сказала представитель фонда.

Кроме того, в настоящий момент Фонд развития культуры и искусства прорабатывает организацию еще нескольких крупных мероприятий за рубежом. Это выставки Узбекистана в Галерее Саклера в Вашингтоне (США) и в музее Альбертина в Вене (Австрия). Также планируется запустить национальный павильон страны на Венецианской биеннале (Италия). Это будет первый опыт не только для Узбекистана, но и для стран Центральной Азии.