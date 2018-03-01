Атамбаев наградил орденом Дружбы Фарруха Закирова

Указ о награждении президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал еще в ноябре 2017 года, орден вручен за большой вклад в укрепление дружбы между народами республик

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Руководителя вокально-инструментального ансамбля "Ялла" Фарруха Закирова наградили орденом "Достук" (орден Дружбы) от имени президента Кыргызстана.

Еще в ноябре 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ о награждении певца, композитора, руководителя группы "Ялла" Фарруха Закирова, пишет издание "Новости Узбекистана".

В указе отмечалось, что Фаррух Закиров награжден орденом "Достук" за большой вклад в укрепление дружбы между народами Кыргызстана и Узбекистана, многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Напомним, Фаррух Закиров с 1976 года является художественным руководителем советского и узбекского вокально-инструментального ансамбля "Ялла". Под его управлением ВИА получил всенародное признание. Ансамбль до сих пор пользуется огромной популярностью и гастролирует во многих странах мира: в России, Казахстане, Кыргызстане, Грузии, Америке, Израиле и на Украине.

В 1987 году Фаррух Закиров был удостоен почетного звания "Народный артист Узбекской ССР", в 1993-м — почетного звания "Народный артист Каракалпакстана", в 1995-м — почетного звания "Народный артист Казахстана", годом позже — почетного звания "Народный артист Кыргызстана", в 2000 году он удостоился почетного звания "Народный артист Таджикистана".

Вручение награды Фарруху Закирову состоялось на мероприятиях, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. От имени президента Кыргызстана орден вручил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков.