Мухлиса Азизова: девушка, меняющая стереотипы узбекского кино

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Ташкенте в марте стартовали съемки триллера "Скорпион", режиссером которого выступает Мухлиса Азизова.
В Узбекистане уже все находятся в предвкушении, чем же порадует зрителя новый крупномасштабный проект. Пока авторы не раскрывают всю интригу, но кое-что режиссер все-таки рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Кстати, фильм "Скорпион" также планируется представить в этом году в павильоне Узбекистана, который впервые откроется в рамках 71-го Международного Каннского кинофестиваля. Здесь же будет представлен и кинофестиваль короткометражек PROlogue.
Но, что мы знаем о Мухлисе? В интернете вы не найдете огромного досье. Там ничего нет, лишь новостные сообщения о проделанной работе. Как призналась сама Мухлиса, пока еще некогда писать биографию, впереди много проектов и идей, которые надо воплотить. Тем более, жизнь дала шанс.
Мухлиса учится на втором курсе Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Она шестой ребенок в семье, самая младшая. И ее любовь к кино не сразу одобрили родители.
Мы встретились с ней во дворце творчества молодежи в Ташкенте, где и стартовали съемки крупнобюджетного триллера "Скорпион".
Помимо Узбекистана, съемки картины также пройдут в России и Марокко. Проект поддерживают Союз молодежи Узбекистана, Национальное агентство "Узбеккино", Министерство внутренних дел, Национальная телерадиокомпания и Центр развития кинематографии.
- Как пришла идея фильма, о чем он?
— Мы с этим фильмом были в прошлом году на международном кинофестивале "Евразия", участвовали в питчинге. Проект понравился. До этого я также показывала его в ряде стран. Уезжая из Астаны, я точно знала, что буду снимать фильм в этом году.
Этой картиной я хотела бы сказать, что мы так часто виним всех вокруг в своих неурядицах, трудностях жизни, ошибках. Но я считаю, что надо заглянуть в себя. Люди любят свалить свои неудачи на сложное детство, винить родителей и семью в том, что они не стали тем, кем хотели бы. Но это не так. У каждого есть внутренняя сила. И о том, как она раскрывается, расскажет фильм.
- Ну а сюжет-то раскроете?
— Очень интересный сюжет, но не могу сейчас полностью раскрывать его. Работа над фильмом только начата. В фильме снимается Рано Шадиева, Фархад Махмудов и другие.
Могу лишь сказать, что в основе сюжета — история братьев, и все происходящие события в фильме связаны с ними. Старшего брата играет Фархад Махмудов, а вот имя актера, играющего младшего брата, пока не могу назвать. Идет маркетинговая кампания.
У актера, играющего младшего брата, очень сложная роль. Он уже два месяца работает над собой, поменялся внешне, проходит подготовку вместе с нашими военными. Они его готовят в реальных условиях. Ежедневные физические нагрузки уже дали о себе знать. Даже жена актера недавно мне сказала, что он изменился не только внешне, но даже и голос стал более жестким.
- В фильме будут много стрелять и взрывать?
— В фильме будут стрелять, машины взрывать. Но картина не напичкана этим. Все это делается больше для атмосферы. Я снимаю психологический триллер. Ни о наркотиках, ни о терроризме там нет и речи. Картина больше о людях в обстоятельствах.
Многие меня спрашивают: ты что за боевик взялась? Но я спешу всех заверить, что это женская режиссура, здесь не будет чистого боевика или много экшна.
- За вашими плечами уже есть картина, где тоже стреляли, и это именно экшн — фильм "Геолог: сильнее смерти"?
- А как работалось с Дюжевым?
— Колоссально! Вы представляете, он приехал сниматься в Ташкент у студентки. Но на площадке он был профессиональным актером и слушал меня. Для меня это очень важно.
- Не все слушаются на площадке?
— Нет, не в этом дело. А само отношение. Во-первых, я женщина, во-вторых, мой молодой возраст.
У нас в Узбекистане практически нет женщин-режиссеров. Да и тех, кто снимал раньше, можно пересчитать по пальцам. Помню, как мне было очень обидно, когда на одном из мероприятий в Ташкенте вышел режиссер и сказал: "Такой фильм не могла снять женщина!".
Режиссура почему-то считается мужской профессией, у нас в стране точно. Но я ведь пришла сюда не доказывать что-то кому-то, а делать то, что я очень люблю.
Кино — моя жизнь, без него я вообще не представляю себя. Оно 24 часа в сутки занимает меня всю. Даже придя домой, я все время над чем-то думаю, анализирую, потом сажусь что-то писать, и так каждый день.
- В фильме "Скорпион" снимается Рано Шадиева. Она уже во второй раз будет сниматься у вас, к тому, же она ваш педагог в институте. Что она сказала, когда вы дали ей почитать сценарий?
- А на каком языке снимается фильм?
— Сам фильм снимается на русском, но на площадке звучат сразу несколько языков: узбекский, русский, английский. К примеру, наш оператор Макс Тцуи — из Германии, но говорим мы с ним на английском. Еще в проекте задействован известный американский сценарист Боб Андервуд.
- Как удалось привлечь его к проекту?
— Сама идея фильма была у меня еще два года назад. Тогда, участвуя в международном питчинге в Берлине, я впервые озвучила эту идею. Потом была встреча с Бобом в Каннах. И он согласился приехать в Узбекистан, писать сценарий.
Сюда он приехал с целым чемоданом фильтров для воды, не имея вообще представления о нашей стране. Но мы умеем оказывать гостеприимство, поэтому развеяли все его опасения. Спросите сейчас Боба об Узбекистане, он много чего интересного расскажет. Особенно ему полюбился наш Чарвак, именно в этой живописной местности в горах мы писали сценарий к фильму.
- Мухлиса, вы мечтали снимать кино с детства? Как вы попали в мир киноиндустрии?
— Это долгая, но интересная история. Кино, конечно же, я люблю с детства, но больше книги.
После школы я поступила в медицинский колледж в Ташкенте, так родители тогда захотели. Поддалась их уговорам и пошла учиться на профессию "амбулаторный врач". А как окончила колледж, сразу же стала фотографом, потом занялась монтажом видеороликов.
Фотографировать я увлеклась еще в школе. Мама мне тогда подарила фотоаппарат, такой еще пленочный. Но фотографировала я не природу, а исключительно людей. Мама приходила в ужас, когда видела на распечатанной фотографии чей-то лоб или прищуренные глаза. Но я изучала эмоции. С этого все и началось. Поэтому мне так интересен человек, его переживания.
Со временем появились знакомые операторы, потом я познакомилась с Ойбеком Абдушукуровым. С ним мы не один пуд соли, как говорится, съели, и много над чем поработали. Работали в частных студиях, делали монтаж клипов. Еще я снимала в газеты и журналы фоторепортажи. И вот так день за днем приближалась к главной цели жизни — снимать кино.
Надеюсь, что и дальше мой творческий путь будет не менее интересным.