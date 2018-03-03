Мухлиса Азизова: девушка, меняющая стереотипы узбекского кино

Мухлиса Азизова уже вписала себя в историю отечественного кинематографа — в прошлом году она впервые в истории киноиндстурии страны поехала на легендарный Каннский кинофестиваль со своей картиной.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Ташкенте в марте стартовали съемки триллера "Скорпион", режиссером которого выступает Мухлиса Азизова.

В Узбекистане уже все находятся в предвкушении, чем же порадует зрителя новый крупномасштабный проект. Пока авторы не раскрывают всю интригу, но кое-что режиссер все-таки рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан.

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova В Узбекистане стартуют съемки триллера Scorpion

Мухлиса Азизова уже вписала себя в историю отечественного кинематографа — в прошлом году она впервые в истории киноиндстурии страны поехала на легендарный Каннский кинофестиваль со своей картиной. За плечами талантливой девушки также участие в кинофестивале "Евразия".

Кстати, фильм "Скорпион" также планируется представить в этом году в павильоне Узбекистана, который впервые откроется в рамках 71-го Международного Каннского кинофестиваля. Здесь же будет представлен и кинофестиваль короткометражек PROlogue.

Но, что мы знаем о Мухлисе? В интернете вы не найдете огромного досье. Там ничего нет, лишь новостные сообщения о проделанной работе. Как призналась сама Мухлиса, пока еще некогда писать биографию, впереди много проектов и идей, которые надо воплотить. Тем более, жизнь дала шанс.

Мухлиса учится на втором курсе Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Она шестой ребенок в семье, самая младшая. И ее любовь к кино не сразу одобрили родители.

Мы встретились с ней во дворце творчества молодежи в Ташкенте, где и стартовали съемки крупнобюджетного триллера "Скорпион".

Помимо Узбекистана, съемки картины также пройдут в России и Марокко. Проект поддерживают Союз молодежи Узбекистана, Национальное агентство "Узбеккино", Министерство внутренних дел, Национальная телерадиокомпания и Центр развития кинематографии.

- Как пришла идея фильма, о чем он?

— Мы с этим фильмом были в прошлом году на международном кинофестивале "Евразия", участвовали в питчинге. Проект понравился. До этого я также показывала его в ряде стран. Уезжая из Астаны, я точно знала, что буду снимать фильм в этом году.

© AFP 2018/ Antonin THUILLIER На Каннском кинофестивале впервые появится павильон Узбекистана

Когда есть тема, ее надо изучить, и сюжет придет. Мне интересны люди, а они — неиссякаемый источник для творчества.

Этой картиной я хотела бы сказать, что мы так часто виним всех вокруг в своих неурядицах, трудностях жизни, ошибках. Но я считаю, что надо заглянуть в себя. Люди любят свалить свои неудачи на сложное детство, винить родителей и семью в том, что они не стали тем, кем хотели бы. Но это не так. У каждого есть внутренняя сила. И о том, как она раскрывается, расскажет фильм.

- Ну а сюжет-то раскроете?

— Очень интересный сюжет, но не могу сейчас полностью раскрывать его. Работа над фильмом только начата. В фильме снимается Рано Шадиева, Фархад Махмудов и другие.

Могу лишь сказать, что в основе сюжета — история братьев, и все происходящие события в фильме связаны с ними. Старшего брата играет Фархад Махмудов, а вот имя актера, играющего младшего брата, пока не могу назвать. Идет маркетинговая кампания.

У актера, играющего младшего брата, очень сложная роль. Он уже два месяца работает над собой, поменялся внешне, проходит подготовку вместе с нашими военными. Они его готовят в реальных условиях. Ежедневные физические нагрузки уже дали о себе знать. Даже жена актера недавно мне сказала, что он изменился не только внешне, но даже и голос стал более жестким.

Sputnik / Стрингер В Ташкенте прошла премьера фильма "Она"

К съемкам фильма приглашены профессиональные каскадеры и пиротехники из Москвы. После того, как отснимем в Ташкенте, поедем в Бухару снимать трюки.

- В фильме будут много стрелять и взрывать?

— В фильме будут стрелять, машины взрывать. Но картина не напичкана этим. Все это делается больше для атмосферы. Я снимаю психологический триллер. Ни о наркотиках, ни о терроризме там нет и речи. Картина больше о людях в обстоятельствах.

Многие меня спрашивают: ты что за боевик взялась? Но я спешу всех заверить, что это женская режиссура, здесь не будет чистого боевика или много экшна.

- За вашими плечами уже есть картина, где тоже стреляли, и это именно экшн — фильм "Геолог: сильнее смерти"?

- В этом фильме я выступила в качестве продюсера и соавтора идеи. Для меня это больше биографический фильм с элементами экшна. Да, там тоже стреляют, но это все-таки человеческая история. И эта тема всегда остается главной — человек в обстоятельствах. То же было и в короткометражке "Она" с участием Дмитрия Дюжева.

- А как работалось с Дюжевым?

— Колоссально! Вы представляете, он приехал сниматься в Ташкент у студентки. Но на площадке он был профессиональным актером и слушал меня. Для меня это очень важно.

- Не все слушаются на площадке?

— Нет, не в этом дело. А само отношение. Во-первых, я женщина, во-вторых, мой молодой возраст.

У нас в Узбекистане практически нет женщин-режиссеров. Да и тех, кто снимал раньше, можно пересчитать по пальцам. Помню, как мне было очень обидно, когда на одном из мероприятий в Ташкенте вышел режиссер и сказал: "Такой фильм не могла снять женщина!".

Режиссура почему-то считается мужской профессией, у нас в стране точно. Но я ведь пришла сюда не доказывать что-то кому-то, а делать то, что я очень люблю.

Кино — моя жизнь, без него я вообще не представляю себя. Оно 24 часа в сутки занимает меня всю. Даже придя домой, я все время над чем-то думаю, анализирую, потом сажусь что-то писать, и так каждый день.

- В фильме "Скорпион" снимается Рано Шадиева. Она уже во второй раз будет сниматься у вас, к тому, же она ваш педагог в институте. Что она сказала, когда вы дали ей почитать сценарий?

- Она мне прислала в мессенджер сообщение, написав, что это очень крутой проект. Здесь у нее совершенно новое амплуа. Она будет играть эксперта-профайлера. Очень умную женщину, высококлассного специалиста, умеющего по мимике и жестам определять — врет или правду говорит человек.

- А на каком языке снимается фильм?

— Сам фильм снимается на русском, но на площадке звучат сразу несколько языков: узбекский, русский, английский. К примеру, наш оператор Макс Тцуи — из Германии, но говорим мы с ним на английском. Еще в проекте задействован известный американский сценарист Боб Андервуд.

- Как удалось привлечь его к проекту?

— Сама идея фильма была у меня еще два года назад. Тогда, участвуя в международном питчинге в Берлине, я впервые озвучила эту идею. Потом была встреча с Бобом в Каннах. И он согласился приехать в Узбекистан, писать сценарий.

Сюда он приехал с целым чемоданом фильтров для воды, не имея вообще представления о нашей стране. Но мы умеем оказывать гостеприимство, поэтому развеяли все его опасения. Спросите сейчас Боба об Узбекистане, он много чего интересного расскажет. Особенно ему полюбился наш Чарвак, именно в этой живописной местности в горах мы писали сценарий к фильму.

- Мухлиса, вы мечтали снимать кино с детства? Как вы попали в мир киноиндустрии?

— Это долгая, но интересная история. Кино, конечно же, я люблю с детства, но больше книги.

ALBERTO PIZZOLI / AFP Фильм узбекистанки Мухлисы Азизовой покажут в Каннах

В детстве я очень много читала, фантазировала, проигрывала в уме те или иные сюжеты, даже что-то сама сочиняла. Любовь к книгам мне привила мама, она у нас очень любит читать. Но, конечно же, родители были против кино. Это ведь сложная и, скажем так, заковыристая стезя, а каждый родитель хочет своему ребенку спокойной и счастливой жизни.

После школы я поступила в медицинский колледж в Ташкенте, так родители тогда захотели. Поддалась их уговорам и пошла учиться на профессию "амбулаторный врач". А как окончила колледж, сразу же стала фотографом, потом занялась монтажом видеороликов.

Фотографировать я увлеклась еще в школе. Мама мне тогда подарила фотоаппарат, такой еще пленочный. Но фотографировала я не природу, а исключительно людей. Мама приходила в ужас, когда видела на распечатанной фотографии чей-то лоб или прищуренные глаза. Но я изучала эмоции. С этого все и началось. Поэтому мне так интересен человек, его переживания.

Со временем появились знакомые операторы, потом я познакомилась с Ойбеком Абдушукуровым. С ним мы не один пуд соли, как говорится, съели, и много над чем поработали. Работали в частных студиях, делали монтаж клипов. Еще я снимала в газеты и журналы фоторепортажи. И вот так день за днем приближалась к главной цели жизни — снимать кино.

Надеюсь, что и дальше мой творческий путь будет не менее интересным.