В узбекском триллере Scorpion снимется турецкий актер Мурат Йылдырым

Пока создатели картины не сообщают, какую именно роль он сыграет в фильме

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Известный турецкий актер Мурат Йылдырым будет сниматься в картине Мухлисы Азизовой Scorpion, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сейчас продюсер фильма Ойбек Абдушукуров находится в Стамбуле, где подписал договор с турецким актером.

Мурат Йылдырим знаком узбекскому зрителю по роли Демира в популярном сериале "Аси". Также он снимался в таких турецких сериалах, как "Большая ложь", "Буря", "Любовь и наказание" и других.

Пока создатели картины не сообщают, какую именно роль он сыграет в фильме Scorpion. Известно лишь, что актер уже совсем скоро приедет на съемки в Бухарскую область.

Как сообщала ранее режиссер фильма Мухлиса Азизова в интервью Sputnik Узбекистан, в Бухарской области будут сниматься трюки. На их съемки приглашены каскадеры и пиротехники из Москвы.

Мурат посетит Узбекистан со своей супругой, известной марокканской моделью и актрисой Имане Эльбани. Имане в 2008 году была выбрана "Мисс Марокко", завоевала титул Miss Arab World. Она входит в число 50 красавиц Востока. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично попросил для популярного турецкого киноактера Мурата Йылдырыма руки его возлюбленной Имане Эльбани.

Напомним, что фильм Scorpion снимается при поддержке Союза молодежи Узбекистана, национального агентства "Узбеккино", Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и Центра развития кинематографии.