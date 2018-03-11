Лола Юлдашева: в Москве я научилась радоваться снегу

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik, Лев Рыжков. Известная певица Лола Юлдашева после долгого перерыва выступила в Москве. Концерт состоялся 8 марта и сопровождался аншлагом и бурными аплодисментами. А незадолго до выступления корреспондент Sputnik проник на репетиционную точку великолепной Лолы.

Точка располагается в помещении детской танцевальной студии. В одном зале репетирует со своими танцорами Лола, в остальных — занимаются дети. Когда Юлдашева делает перерыв в репетициях, дети подходят к Лоле, здороваются. "Передавайте привет вашим деткам!" — ласково говорит одна из юных танцовщиц. Лола умиляется: "Ну, конечно, передам!"

Но в целом на репетиционной точке царит обычная, по всей видимости, предконцертная суета. У Лолы разрывается телефон. Багаж с концертными платьями в аэропорту уже встретили, а вот гитариста, который тоже прилетел из Ташкента, — еще нет. Надо срочно вызвать ему такси.

"Концерт — это всегда волнительное мероприятие, событие, к которому любой артист относится с трепетом и ответственностью, — поясняет Лола. — Это своего рода итог работы. И еще это чувство живой энергии, которое не сравнится ни с какой аудиозаписью. Это взаимообмен энергий: ты отдаешь, но в то же время и получаешь. Такой цикл. Это невозможно объяснить словами. Это можно только прочувствовать. И поэтому для нас, для артистов, это очень важно".

Грузите костюмы чемоданами

- Я всегда догадывался, что подготовка к большим концертам — занятие нервное. Но о том, что надо еще и встречать самолеты, даже и в голову не приходило.

Фото: Бегзод Рустамов Концерт Лолы Юлдашевой в Москве прошел с аншлагом

— А как вы думали! Сегодня утром прилетело несколько чемоданов сценических костюмов, для меня и для наших танцоров. То есть подготовка очень серьезная. И мне кажется, что к любому делу, чем бы ты ни занимался, нужно относиться, в первую очередь, с любовью. Только тогда ты выполняешь его на все 100%.

- Сколько таких костюмных чемоданов предназначено лично для вас?

— У нас будет три концертных блока. То есть три костюма. Костюмами занималась Зульфия Султон — моя очень хорошая подруга и дизайнер, которая шьет мне наряды на протяжении уже многих лет.

Вообще Зульфия — гордость фэшн-индустрии Узбекистана. Она выступала на подиумах разных стран, участвовала в показах и в Милане, и в Париже, и в Москве на «Мерседес фэшн вик». Мне нравится, что она относится к работе так же, как и я, то есть с огромной любовью, со всей душой. Каждое платье — это ручная работа, это хэнд-мейд, это от-кутюр.

Sputnik/ Кирилл Каллиников Краски Востока: Зульфия Султон представила свою коллекцию в Москве

На одном из платьев, например, Зульфия вышила около десяти тысяч цветов. И каждый из цветочков состоит из мелких деталей и вырезается вручную. И пришивается. Это вообще, на самом деле, целое произведение искусства. Можете себе представить?

- Не опаздывали к вам костюмы?

— Они не опаздывали. Они дошивались сегодня до четырех утра, в Ташкенте. И в семь утра отправлялся рейс. В аэропорту Ташкента нужно было быть уже в пять утра. Уже в последние минуты дошивали какие-то там стежки, бисер. Все это складывалось в чемодан, тщательно упаковывалось. И сразу поехало в аэропорт.

Согреть земляков

- В последнее время вы стали совсем редко выступать. Почему?

— Я бы не сказала, что совсем уж редко. Недавно у меня был сольный концерт в Ташкенте. Примерно тогда же — концерты в Москве и в Нью-Йорке. Просто дело в том, что я переехала в Москву по семейным обстоятельствам, и поэтому не было возможности давать концерты очень часто. Но я думаю, что в этом году обязательно исправлюсь.

Фото: Бегзод Рустамов Певица Лола Юлдашева порадовала своих слушателей в Международный женский день

- Лола, вы выступали в лучших концертных залах мира. И как вы думаете — каким путем надо идти артистам из Узбекистана? Развивать свои национальные традиции или переходить на творческий американский фастфуд с просчитанными мелодиями хитов?

— Если продолжать кулинарные аллегории, то узбекская музыка — это высокая кухня. Для того, чтобы исполнять такую музыку, должен быть действительно дар, талант от Бога. Поверьте, освоить нашу гармонию, нашу мелизматику — очень сложно. И по мне — лучше всегда сохранять свою индивидуальность. И не забывать про свои корни. Конечно, сейчас ритм жизни очень быстрый, за тенденциями не успеть. Каждый день какие-то новшества. И в музыке так же.

И поэтому можно, конечно, стараться идти в ногу со времени. Но не надо терять ту индивидуальность, которая присуща нашему народу. Вот тогда, мне кажется, получится очень интересный синтез.

- А как вы репетируете, если музыканты прилетели из Ташкента?

- Сейчас можно готовиться без музыкантов, потому что есть «минус» — аранжировка без голоса. А хореографию и танцы мы репетируем в этом зале. Есть такой зал, где я репетирую вокал, занимаюсь вокалом.

- Очень хорошо, что вы помните о своих земляках и даете им шанс выступить в Москве. А в дальнейшем вы будете с ними работать?

— Вы даже не представляете, какое это огромное удовольствие для них, какой они получают драйв. Когда я даю концерт в Москве, они даже не спрашивают никаких деталей, не выторговывают гонораров и условий. Ничего! Потому что для них — это просто праздник. Это их жизнь. Поэтому они приезжают сюда для подпитки. То есть они получат эту энергию и уедут обратно. Будут работать дальше в Ташкенте.

- А вообще у музыкантов на родине есть шанс стать суперзвездами?

— Мне хочется надеяться, что у Узбекистана — большое будущее. У нас очень много талантливых артистов. Им, конечно, нужно давать дорогу. И если талантам помогать, то мы будем развиваться.

- Кого вы больше всего хотите увидеть на концерте?

Фото: Бегзод Рустамов Узбекская певица Лола Юлдашева

— Земляков. Я думаю о людях, которые скучают по родной музыке. О людях, у которых нет, может быть, возможности поехать в Узбекистан. Это те люди, которые здесь учатся, работают. Некоторым моим песням уже по пятнадцать лет. Есть люди, которые выросли на них. Для меня очень важно подарить вот эту частичку тепла нашего края, нашего дома, нашей родины и согреть наш народ здесь, в такую холодную пору.

Снежки в парке и искусство компромисса

- Вы ведь в Москве сейчас живете?

— Да, мы живем в Мосве. Дети учатся в школе. И вот они каждый день приходят домой — радуют меня своими оценками. Пятерками!

- Вы не замерзли?

— Мы — люди солнечные, и нам, конечно, не хватало солнышка. Когда мы переехали сюда, то первые месяцы я просто страдала. Я просыпалась, и мне не хватало тепла, света. Я хотела солнышка, я хотела погреться в его лучах. Ведь от этого зависело мое настроение. Так как я творческий человек, на меня погода очень влияет. Если я просыпаюсь и вокруг пасмурно, то и я хожу мрачная, хмурая. Но человек, как выяснилось, ко всему привыкает и приспосабливается.

- То есть вы привыкли к московскому климату?

Сейчас я привыкла даже к этому. И меня он уже нисколько не напрягает. Я научилась радоваться снегу. Февральский, мартовский снег — это всегда солнце, радость. Когда он выпадает, мы с детьми надеваем лыжные костюмы, выходим в парк. Там гуляем, играем в снежки. Мы не мерзнем. Мы радуемся.

- А по Ташкенту не скучаете?

Ну, как вам сказать? Хорошо там, где нас нет. Но в моем случае мне хорошо везде, потому что если ты находишься в гармонии с собой, то, где бы ты ни был, тебе внутри спокойно, уютно, тепло. А когда с тобой самые твои родные, близкие и любимые люди, то неважно, где ты находишься.

- А расскажите про своего мужа. Кем он работает? Ведь наши читатели ничего про него не знают!

— Думаю, что не знают. Я вышла замуж недавно. Всего два года назад. Пусть это пока останется секретом.

- Но ведь он — состоятельный человек?

— Ну, вы знаете, понятие состоятельный — тоже неоднозначное. Для кого-то, может быть, и не такой состоятельный. А для кого-то, может быть, это предел совершенства и достатка, финансового и материального. Поэтому это все относительно. Мне всего достаточно.