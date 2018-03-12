Леонид Якубович побывал в Бухаре

Известный телеведущий постоял на сцене, где когда-то выступал Владимир Высоцкий, а также восхитился памятниками древней архитектуры, которые сохранились в городе почти в первозданном виде.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Российский актер и телеведущий Леонид Якубович посетил Узбекистан.

Он прибыл в республику в составе делегации Российского еврейского конгресса, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Леонид Якубович провел встречи с членами еврейской общины, Еврейского культурного центра Бухары и официальными властями города.

Хоким Бухары Карим Камалов ознакомил гостей с достопримечательностями, показал областной центр молодежи, в стенах которого когда-то с концертом выступал Владимир Высоцкий, а также обсудил вопросы укрепления сотрудничества.

© Госкомтуризм Узбекистана Леонид Якубович в Бухаре

Глава городской администрации рассказал об историческом значении Бухары сегодня, поделился планами по превращению города в один из центров мирового туризма.

Он отметил, что испокон веков в республике проживали сотни тысяч евреев, которые мирно жили и трудились бок о бок с представителями других национальностей. На сегодняшний день в области проживает 500 евреев.

Знаменитый ведущий "Поля чудес" в свою очередь отметил: какую бы религию ни исповедовал человек, важно, чтобы в нем всегда была вера.

"Я был в Бухаре много лет тому назад, и в вашем городе меня восхитило то, что вы сохранили почти в первозданном виде памятники, которым сотни, тысячи лет. И это, я считаю, вам удалось сделать благодаря вашей вере, которая озаряет души и сердца, словно маяк", — подчеркнул он.

Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер также высоко оценил работу, проделанную в сфере туризма в Бухаре, назвав город одной из "столиц мира", а также поделился первыми впечатлениями о древних исторических памятниках и достопримечательностях города. По окончании диалога стороны обменялись подарками.