Леонид Якубович побывал в Бухаре

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Российский актер и телеведущий Леонид Якубович посетил Узбекистан.
Он прибыл в республику в составе делегации Российского еврейского конгресса, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
Леонид Якубович провел встречи с членами еврейской общины, Еврейского культурного центра Бухары и официальными властями города.
Хоким Бухары Карим Камалов ознакомил гостей с достопримечательностями, показал областной центр молодежи, в стенах которого когда-то с концертом выступал Владимир Высоцкий, а также обсудил вопросы укрепления сотрудничества.
Глава городской администрации рассказал об историческом значении Бухары сегодня, поделился планами по превращению города в один из центров мирового туризма.
Он отметил, что испокон веков в республике проживали сотни тысяч евреев, которые мирно жили и трудились бок о бок с представителями других национальностей. На сегодняшний день в области проживает 500 евреев.
Знаменитый ведущий "Поля чудес" в свою очередь отметил: какую бы религию ни исповедовал человек, важно, чтобы в нем всегда была вера.
Глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер также высоко оценил работу, проделанную в сфере туризма в Бухаре, назвав город одной из "столиц мира", а также поделился первыми впечатлениями о древних исторических памятниках и достопримечательностях города. По окончании диалога стороны обменялись подарками.