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Города мира. Брюгге

Бельгийский фотограф намерен реализовать культурные проекты в Узбекистане

© Sputnik/ Александр Вильф
Культура
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Фотохудожник предлагает организовать совместные выставки

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Представители Посольства Узбекистана в Бельгии встретились с бельгийским фотографом Владимиром Чикиным, заинтересованным в реализации совместных проектов в области культуры.

Корреспондент ИА "Жахон" в Брюсселе побеседовал с Чикиным по завершении переговоров.

В своем интервью фотограф выразил надежду, что в этом году начнет реализацию нескольких проектов с узбекскими партнерами.

"Один из них — давняя мечта и продолжение серии "Балет и город" — это запечатление узбекского балета, являющегося одним из лидирующих в обширном регионе, в своих фотографиях", — сказал он.

Стеклянная пирамида над входом в Лувр
© RIA Novosti. Vladimir Fedorenko
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Кроме того, фотохудожник планирует организовать в одном из музеев Узбекистана выставку фоторабот в формате J7. Его суть заключается в том, что семь художников-фотографов работают над одной темой или регионом, а затем организуют совместные выставки.

Также Чикин хотел бы представить талант молодых узбекских художников европейцам. Например, наладить обмен с Художественной академией Бельгии, в том числе ее отделением в Брюгге.

По словам фотографа, в дальнейшем можно будет организовывать для бельгийских художников выставки в Узбекистане, а также совместные экспозиции в двух странах.

Теги:
фотограф, художник, Выставка, Бельгия, Узбекистан



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