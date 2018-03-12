Бельгийский фотограф намерен реализовать культурные проекты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Представители Посольства Узбекистана в Бельгии встретились с бельгийским фотографом Владимиром Чикиным, заинтересованным в реализации совместных проектов в области культуры.

Корреспондент ИА "Жахон" в Брюсселе побеседовал с Чикиным по завершении переговоров.

В своем интервью фотограф выразил надежду, что в этом году начнет реализацию нескольких проектов с узбекскими партнерами.

"Один из них — давняя мечта и продолжение серии "Балет и город" — это запечатление узбекского балета, являющегося одним из лидирующих в обширном регионе, в своих фотографиях", — сказал он.

© RIA Novosti. Vladimir Fedorenko В Лувре в 2021 году пройдет выставка артефактов из Узбекистана

Кроме того, фотохудожник планирует организовать в одном из музеев Узбекистана выставку фоторабот в формате J7. Его суть заключается в том, что семь художников-фотографов работают над одной темой или регионом, а затем организуют совместные выставки.

Также Чикин хотел бы представить талант молодых узбекских художников европейцам. Например, наладить обмен с Художественной академией Бельгии, в том числе ее отделением в Брюгге.

По словам фотографа, в дальнейшем можно будет организовывать для бельгийских художников выставки в Узбекистане, а также совместные экспозиции в двух странах.