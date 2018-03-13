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Великий казахский поэт и мыслитель Абай Кунанбаев

Узбекистанцы будут изучать творчество казахского поэта Абая Кунанбаева

CC BY-SA 3.0 / Wikipedia / Abay, Kazakh poet
Культура
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Во имя дружбы и укрепления связей между народами Узбекистана и Казахстана специальный оргкомитет займется проведением конкурсов, мероприятий, а также подготовкой статей и цикла передач о творчестве поэта

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому будет создан организационный комитет по широкому изучению и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

"Творчество Абая Кунанбаева оставило неизгладимый след в истории духовного развития не только казахского, но и всех тюркских народов, в том числе узбекского народа", — говорится в тексте документа.

Комитет должен в месячный срок разработать план мероприятий, куда должны войти:

  • подготовка и издание избранных произведений "Сайланма" Абая Кунанбаева и сборника литературно-аналитических статей "Узбекско-казахские литературные связи";
  • организация постоянно действующей экспозиции "Абай и узбекская литература" в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами;
  • проведение ежегодно в день рождения поэта — 10 августа — у памятника Абаю Кунанбаеву в городе Ташкенте торжественных мероприятий, посвященных его творчеству;
  • проведение конкурса сочинений "Знаток произведений Абая" среди учащихся и студентов;
  • подготовка и выпуск в средствах массовой информации цикла теле- и радиопередач, статей о жизни и творчестве поэта;
  • демонстрация по телеканалам Национальной телерадиокомпании Узбекистана художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве Абая Кунанбаева;
  • организация тематических встреч, литературных вечеров с участием известных поэтов, писателей и ученых в высших и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях нашей страны.

Представителям СМИ рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с пропагандой творчества Абая Кунанбаева, в обязательном порядке речь идет о Национальном информационном агентстве Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, информационном агентстве "Жахон", а также других средствах массовой информации.

Теги:
мыслитель, поэт, Абай Кунанбаев, Казахстан, Узбекистан



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