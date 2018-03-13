Узбекистанцы будут изучать творчество казахского поэта Абая Кунанбаева

Во имя дружбы и укрепления связей между народами Узбекистана и Казахстана специальный оргкомитет займется проведением конкурсов, мероприятий, а также подготовкой статей и цикла передач о творчестве поэта

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому будет создан организационный комитет по широкому изучению и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

"Творчество Абая Кунанбаева оставило неизгладимый след в истории духовного развития не только казахского, но и всех тюркских народов, в том числе узбекского народа", — говорится в тексте документа.

Комитет должен в месячный срок разработать план мероприятий, куда должны войти:

подготовка и издание избранных произведений "Сайланма" Абая Кунанбаева и сборника литературно-аналитических статей "Узбекско-казахские литературные связи";

организация постоянно действующей экспозиции "Абай и узбекская литература" в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами;

проведение ежегодно в день рождения поэта — 10 августа — у памятника Абаю Кунанбаеву в городе Ташкенте торжественных мероприятий, посвященных его творчеству;

проведение конкурса сочинений "Знаток произведений Абая" среди учащихся и студентов;

подготовка и выпуск в средствах массовой информации цикла теле- и радиопередач, статей о жизни и творчестве поэта;

демонстрация по телеканалам Национальной телерадиокомпании Узбекистана художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве Абая Кунанбаева;

организация тематических встреч, литературных вечеров с участием известных поэтов, писателей и ученых в высших и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях нашей страны.

Представителям СМИ рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с пропагандой творчества Абая Кунанбаева, в обязательном порядке речь идет о Национальном информационном агентстве Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, информационном агентстве "Жахон", а также других средствах массовой информации.