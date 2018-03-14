Узбекско-казахский блокбастер: Ташкент и Астана снимут исторический фильм

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил о съемках казахско-узбекского исторического фильма, сообщает Sputnik Казахстан.

О культурном сотрудничестве двух стран Мухамедиулы рассказал в кулуарах 17-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном на уровне первых заместителей премьер-министров.

"Мы с узбекскими коллегами прорабатываем вопрос, чтобы снять совместный исторический фильм. Мы имеем общую историю — мы обязаны снимать совместные художественные фильмы", — сказал он.

Министр отметил, что на первом этапе проекта необходимо подготовить сценарий, при этом расходы по производству фильма будут поделены между Казахстаном и Узбекистаном поровну.

По итогам заседания министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев подписали план мероприятий по проведению Года Узбекистана в Казахстане.