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В РЦНК в Ташкенте отметили 155 лет со дня рождения академика Владимира Вернадского

В РЦНК в Ташкенте отпраздновали 155 лет со дня рождения Вернадского

© РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (68)
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В мероприятии приняли участие ученые-практики Академии наук Узбекистана, учащиеся лицеев и колледжей Ташкента

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный 155-летию со дня рождения академика Владимира Вернадского.

Ташкентские студенты подготовили видеопрезентации о жизненном пути, научных достижениях и открытиях ученого.

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Также участники встречи посмотрели документальный фильм о работе естествоиспытателя.

Ведущий научный сотрудник Института ядерной физики при АН Узбекистана, доктор физико-математических наук Эльвира Ибрагимова рассказала об основных открытиях Вернадского, подчеркнув, что он был одним из первых, кто понял важность изучения радиоактивных процессов. Вернадский сформулировал концепцию биологической структуры океана, под его руководством была создана первая биогеохимическая лаборатория.

Собравшиеся отметили, что основная философия ученого актуальна и сегодня: чем большими разрушительными силами овладевает человечество, тем совершеннее должны стать механизмы социального контроля над этими силами.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (68)
Теги:
РЦНК, Владимир Вернадский, Ташкент



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