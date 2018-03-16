В Ташкенте впервые выступят солисты Парижской национальной оперы

В программе вечера 14 апреля будут исполнены вариации из таких балетных постановок, как "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и "Корсар"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Ташкенте впервые выступят солисты легендарной Парижской национальной оперы Opera de Paris.

Балетная труппа в составе 11 человек предстанет перед узбекскими зрителями во Дворце искусств "Истиклол" 14 апреля.

В числе солистов, которые выступят в столице Узбекистана, будут такие мировые звезды балета, как Алессио Карбоне, Валентина Колазанте и Пол Марк.

В программе вечера 14 апреля будут исполнены вариации из таких балетных постановок, как "Лебединое озеро четвертый акт" (хореограф Рудольф Нуреев), "Прелюдия" (хореограф Бен Стивенсон), "Дон Кихот" (хореограф Мариус Петипа).

"Это будет новое, неожиданное прочтение знаменитых произведений, отражающее особенность уникальной, неповторимой работы каждого из легендарных хореографов", — сообщают организаторы мероприятия.

История Парижской национальной оперы насчитывает более четырех столетий. Она вобрала в себя лучшие традиции оперы и балета, сложившиеся на протяжении веков.