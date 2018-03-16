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Книги о культурном наследии Узбекистана

В Санкт-Петербурге в июне пройдет конгресс "Культурное наследие Узбекистана"

© Sputnik/ /Рамиз Бахтияров
Культура
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На конгрессе будут презентованы шесть новых книг-альбомов, посвященных культурному наследию Узбекистана, а также факсимильные копии прижизненных произведений Алишера Навои и других рукописей

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня пройдет Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана", который соберет свыше 300 ученых и экспертов, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в пятницу в ходе международного медиафорума в Ташкенте сообщил руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов.

По его словам, на конгрессе будут презентованы шесть новых книг-альбомов, посвященных культурному наследию Узбекистана, а также факсимильные копии прижизненных произведений Алишера Навои и других рукописей.

"В дни проведения конгресса пройдут выставки предметов узбекского наследия в крупнейших музеях Санкт-Петербурга. Для показа экспозиций будут задействованы площадки Российского этнографического музея, Института восточных рукописей РАН, Эрмитажа, Кунсткамеры, Российской национальной библиотеки, Государственного музея истории религий, Института русской литературы РАН (Пушкинский дом)", — отметил Абдухаликов.

При этом время проведения мероприятия выбрано неслучайно. Организация выставок в Санкт-Петербурге накануне чемпионата мира по футболу позволит привлечь к ним еще больше внимания мировой общественности и гостей Северной столицы России.

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© Foto: Шерзод Икрамутдинов
Культурное наследие Узбекистана будут изучать специалисты всего мира
Кроме того, по словам организаторов, в ходе конгресса запланированы проведение творческой лаборатории мастеров Узбекистана и передача в дар российским музеям образцов современного декоративно-прикладного искусства.

Напомним, что первый международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана" прошел в мае прошлого года в Ташкенте и Самарканде. Он собрал свыше 140 ученых, экспертов, дипломатов, представителей международных организаций более чем из 40 стран, а также более 50 представителей отечественной науки.

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Теги:
Фирдавс Абдухаликов, Санкт-Петербург, Ташкент, Национальная культура



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