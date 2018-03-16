Узбекистан получит копии уникальных рукописей Алишера Навои

Эта работа будет проводиться в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен издать факсимильные копии прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящиеся в библиотеках Великобритании, Франции и России, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта работа будет проводиться в рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

Кроме того, запланированы оцифровка и издание рукописной книги посла короля Кастилии Руи Гонсалеса де Клавихо "Посольство ко двору Темура", манускрипта "Зафарнаме", Катталангарского Корана, Дивана Хусейна Байкара, сочинения "Темур Тузуклари", книг Авиценны. Эти труды, написанные на различных языках, сегодня хранятся в библиотеках Великобритании, России, Испании и других стран.

"Проводимая в Узбекистане работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Созданные условия, а также консолидация государственных, общественных организаций и бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который, несомненно, служит не только научным материалом для ученых, но и является своеобразной духовной пищей для молодого поколения", — отметил руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов.

По его словам, в этом году будут изданы 20 томов книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, хранящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции и Японии.

Еще одно важное направление, заметил он, создание 20 фильмов о культурно-историческом наследии республики в зарубежных собраниях, а также 5 фильмов совместно с зарубежными студиями о вкладе ученых Востока в развитие мировой цивилизации.

Наконец, в рамках проекта запланировано проведение двух крупных мероприятий — в апреле–мае 2018 года в Британском музее и июне — в Санкт-Петербурге.