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В Шахрисабзе пройдет фестиваль национальной одежды

© Facebook / Ministry of Foreign Affairs, Uzbekistan
Культура
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Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому представят традиционные образы

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Международный фестиваль национальной одежды пройдет в Шахрисабзе с 21 по 22 марта.

Дизайнер Нилуфар Абдувалиева на показе своей новой коллекции одежды MURSAK в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Абдувалиева: узбекские девушки одеваются очень ярко
"Здесь можно будет увидеть эксклюзивные женские образы весенне-летней коллекции в национальном стиле", — говорится в сообщении Госкомтуризма Узбекистана.

Свое участие в фестивале подтвердили уже более 10 ведущих дизайнеров Узбекистана, а также ряда других стран.

На подиуме предстанут модели брендов GUZAL, Ra'no collection, GAF Haute couture, GR, Mir&Shax, Istorakhan, Sindor collection, Dilorom. Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому откроют для гостей мероприятия традиционные образы.

Также в рамках фестиваля состоится конкурс "Мисс Шахрисабз". Победительница конкурса будет объявлена во время церемонии закрытия.

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Теги:
национальные наряды, дизайнер, мода, Госкомтуризм, Шахрисабз



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