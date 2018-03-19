ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Показ молодых дизайнеров Youth Fashion Show пройдет в Маргилане 28 марта на шелкоткацкой фабрике "Ёдгорлик".
На мероприятии будут представлены бренды начинающих модельеров Mali collection и Alixmen.
Фэшн-показ будет сопровождаться выступлениями фольклорных ансамблей.
Напомним, с 21 по 22 марта в Шахрисабзе состоится Международный фестиваль национальной одежды. Дизайнеры продемонстрируют коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому представят традиционные образы.