Узбекистанцы и азербайджанцы вместе отпраздновали Навруз в Ташкенте

В программе праздника были выступления артистов из двух стран и традиционные угощения

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Во дворе Азербайджанского культурного центра отпраздновали Навруз с участием представителей посольства, Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, педагогов и студентов ташкентских вузов, сообщает пресс-служба центра.

Навруз, который празднуют и в Азербайджане, и в Узбекистане, еще раз доказывает близость двух народов, заявил директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Азербайджана Самир Аббасов, открывая мероприятие.

"Праздник Навруз является неотъемлемой частью духовного мира наших народов, который дошел до нас из глубин прошлого", — добавил он.

В качестве гостя на празднике присутствовала азербайджанская художница-модельер, заслуженная деятельница искусств Фахрия Халафова. Она поздравила участников с Наврузом и подарила музею Азербайджанского культурного центра свою работу о прошлом и современном Азербайджане.

В Узбекистане в Азербайджанском культурном центре состоялся праздник Навруз Азербайджанский Культурный Центр в Узбекистане

В Узбекистане в Азербайджанском культурном центре состоялся праздник Навруз Азербайджанский Культурный Центр в Узбекистане

В Узбекистане в Азербайджанском культурном центре состоялся праздник Навруз Азербайджанский Культурный Центр в Узбекистане 1 / 3 Азербайджанский Культурный Центр в Узбекистане В Узбекистане в Азербайджанском культурном центре состоялся праздник Навруз

Для гостей выступили узбекские артисты: Юлдуз Турдыева, группа "Фархад и Ширин", группа "Асл". Танцевальные группы центра показали национальные пляски.

Модельеры из узбекского дома "Заркайнар" продемонстрировали азербайджанскую национальную женскую и мужскую одежду Карабахского региона, атрибуты праздника Навруз.

Гости праздника также расписали праздничные подносы хонча, развели костры Навруза и попробовали национальные угощения.