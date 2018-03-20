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Самый большой сумаляк

Пир горой: Чустий начал готовить пять тонн сумаляка на Навруз

© Facebook / Бахриддин Чустий
Культура
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Тема:
Празднование Навруза-2018 (12)
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Отведать сумаляк все желающие смогут на Навруз, в прошлом году был поставлен рекорд по приготовлению самого большого плова

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Вместе с командой поваров и почетными жительницами города узбекский Джейми Оливер намерен сварить самый большой казан сумаляка в истории. Отведать его смогут все желающие 21 марта.

В прошлом году в Узбекистане был поставлен рекорд по приготовлению самого большого казана плова в мире. Этой весной лучшие повара республики решили удивить жителей и весь мир самым большим количеством главного лакомства Навруза — сумаляка.

Приготовление сумаляка
Sputnik
Приготовление сумаляка
Как пояснил Бахриддин Чустий корреспонденту Sputnik Узбекистан, на самом деле все делается не во имя рекорда.

"Количество — это всего лишь цифры, рекорд — часть развлекательной программы. Моя цель — прославлять узбекскую национальную кухню, делать все, чтобы о ней говорили за рубежом, и, конечно, дарить праздник всем собравшимся", — отметил Бахриддин Нажмиддинов (Чустий), ресторатор, автор рекордного плова и сумаляка, бренд-шеф ресторана Sal-Sal и сети Chustiy's Cuisine.

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Сегодня утром, 20 марта, весь Наманган собрался, чтобы пожелать поварам сил и терпения, помочь мешать сумаляк в рекордно большом казане, который по спецзаказу сделан Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.

В этом рекордном казане смешают 2 тонны муки первого сорта, 200 килограммов муки высшего сорта, тонну пшеницы, 250 литров растительного масла, 5200 литров "бугдой шираси" (специальный состав из ростков пшеницы) и 4400 литров воды.

Завтра, в Навруз, как только сумаляк будет готов, его начнут раздавать всем присутствующим на празднике, а также организаторы планируют отвезти вкуснейшее блюдо в детские дома и интернаты.

Тема:
Празднование Навруза-2018 (12)
Теги:
сумаляк, Навруз, Бахриддин Чустий, Узбекистан



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