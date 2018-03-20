Пир горой: Чустий начал готовить пять тонн сумаляка на Навруз

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В прошлом году в Узбекистане был поставлен рекорд по приготовлению самого большого казана плова в мире. Этой весной лучшие повара республики решили удивить жителей и весь мир самым большим количеством главного лакомства Навруза — сумаляка.
"Количество — это всего лишь цифры, рекорд — часть развлекательной программы. Моя цель — прославлять узбекскую национальную кухню, делать все, чтобы о ней говорили за рубежом, и, конечно, дарить праздник всем собравшимся", — отметил Бахриддин Нажмиддинов (Чустий), ресторатор, автор рекордного плова и сумаляка, бренд-шеф ресторана Sal-Sal и сети Chustiy's Cuisine.
В этом рекордном казане смешают 2 тонны муки первого сорта, 200 килограммов муки высшего сорта, тонну пшеницы, 250 литров растительного масла, 5200 литров "бугдой шираси" (специальный состав из ростков пшеницы) и 4400 литров воды.
Завтра, в Навруз, как только сумаляк будет готов, его начнут раздавать всем присутствующим на празднике, а также организаторы планируют отвезти вкуснейшее блюдо в детские дома и интернаты.