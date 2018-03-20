Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число работ

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Почти 6000 снимков из 77 стран — таков рекордный итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. При этом в два раза больше заявок поступило из-за рубежа.

"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина с каждым годом увеличивает число участников, обретая все большую популярность среди молодых фоторепортеров мира. Мы видим в этом рост профессиональной значимости конкурса в мировом фотосообществе. В этом году, впервые за историю конкурса, о себе заявили представители восьми новых для конкурса стран, среди которых Камбоджа, Того, Эквадор, Намибия, Руанда, Коста-Рика, Мьянма, Саудовская Аравия. Уже сейчас можно сказать, что фотоработы конкурса-2018 сфокусированы на главных проблемах современного мира, им найден яркий фотографический образ", — говорит куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Sputnik Конкурс имени Стенина расширил географию участников

Следующим этапом станет работа международного жюри . Мэтрам фотографии предстоит отсмотреть работы молодых журналистов со всего мира. По числу заявок лидируют фотографы из России, Китая, Индии, Италии, США и Турции. Участники из России составляют 48% от общего числа конкурсантов. Наиболее широко в конкурсе представлены работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени, Саратова, Воронежа и Казани.

Шорт-лист конкурса будет объявлен 22 мая на сайте stenincontest.ru. Награды вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным партнером конкурса.