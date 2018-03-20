Дизайнер из Азербайджана: посетить Узбекистан было моей давней мечтой

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте в эти дни находится одна из самых известных модельеров Азербайджана Фахрия Халафова. Она привезла сюда специально созданную для конкурса Miss Union Fashion — 2018 коллекцию из узбекских тканей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

За пару дней заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры моделирования Государственного университета культуры и искусств Фахрия Халафова успела провести целый ряд встреч. В частности, модельер подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Gulnara fashion, а также передала два уникальных наряда в музеи Узбекистана.

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Кроме этого, Фахрия Халафова посетила Самарканд, где успешно прошла фотосессия ее новой коллекции, а также приняла участие в праздновании Навруза в Азербайджанском культурном центре.

Сегодня в Ташкенте состоится финал международного конкурса Miss Union Fashion — 2018 с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы. На вечере будет представлена коллекция Фахрии Халафовой.

— Насколько нам известно, вы впервые посещаете Узбекистан, однако успели поработать с узбекскими тканями. Как они добрались до вас в Азербайджан?

— Да, я действительно в Узбекистане впервые. Посетить Узбекистан было моей давней мечтой. Когда я училась в школе, мама с сестрой отдыхали здесь, а я не смогла поехать с ними, так как мои каникулы не совпали с каникулами сестры, которая училась в вузе.

Они привезли тогда огромное количество фотографий, мама была большой поклонницей фотоискусства. Она сама фотографировала, проявляла их и печатала. Эти фотографии потом я часто любила рассматривать. Так и появилось желание посетить древний Самарканд.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Показ молодых дизайнеров Youth Fashion Show пройдет в Маргилане

Узбекистан за все эти годы можно было посетить в качестве туриста, но мне хотелось большего. Я мечтала обрести здесь друзей, творчески выразить себя, но нужен был повод. И он появился, я познакомилась с Гульнарой Мухамедовой, организатором Miss Fashion Union. Она пригласила меня в этом году в Ташкент.

Я всегда с большим удовольствием принимаю участие в конкурсах красоты. Данный конкурс вдохновил меня на создание коллекции из узбекских тканей — адраса и иката. Так получилось, что у меня появилась возможность получить эти шелка из Узбекистана. Я много читала о стране, ее культуре и традициях, и все это вдохновило меня на создание невероятных нарядов.

— Какие впечатления остались от посещения Самарканда?

— Это была очень яркая поездка. В 2005 году во время визита в Египет у меня была фотосессия на фоне египетских пирамид. И несмотря на то, что прошло столько времени, я создала после той поездки несколько коллекций. И эта фотосессия меня до сих пор восхищает.

Прошло уже много лет, и я подумала, что нужна новая фотосессия, чтобы она тоже еще много лет меня вдохновляла. Мы ее провели в Самарканде, на древней площади Регистан. Когда фотографии будут готовы, они послужат вдохновением не только для меня, но и для многих ценителей истиной красоты и искусства.

— В Ташкенте вы передали два уникальных наряда в дар музеям Узбекистана. Вы шили их специально для этого?

— Для меня в Ташкенте произошло два важных события, связанных с музеями. Государственному музею истории Узбекистана я передала в дар азербайджанскую национальную одежду, а в Государственный музей прикладного искусства — наряд из узбекского шелка. Оба наряда шились специально, как экспонаты в музей.

(Прим. редакции: Государственный музей истории Узбекистана попросил Фахрию Халафову помочь в дальнейшем пополнении коллекции азербайджанской национальной одежды. Кроме этого, музейные сотрудники выразили желание посотрудничать с модельером в создании каталога узбекско-азербайджанских нарядов, как исторических, так и современных).

— Ваши уникальные платья хранятся сейчас в Эрмитаже. С чего начиналась эта удивительная история по созданию национальных костюмов?

— Эта история началась с того, что мои родители старались приобщить нас к традиции посещать музеи. Они всегда заранее планировали такие походы. Помню, как впервые пошла в Дворец Ширваншахов в Баку. Потом я бывала там не один десяток раз, но первые впечатления остались на всю жизнь.

© Foto: Из личного архива Гульнары Мухамедовой Организатор Miss Union: красота должна быть милосердной

Помню еще, когда училась в школе, родители почти полгода планировали нашу поездку в Ленинград. В доме только и шли разговоры, что там мы обязательно посетим Эрмитаж. А когда я впервые попала в Париж, через полчаса уже была в Лувре.

Со временем стала задумываться, что мои наряды могли бы когда-нибудь занять место в экспозиции музея. Захотелось не только оставить след в истории, но и показать все богатое наследие азербайджанских традиций, культуры и искусства.

Мои наряды, будучи уже экспонатами в музеях, могут повлиять на какого-нибудь творческого посетителя, произвести впечатления, как на меня когда-то. Поэтому я стала относиться к этой деятельности не просто как к созданию коллекции, я считаю, что наряд должен быть информативен. Все орнаменты, формы имеют смысл. Очень важно также, чтобы по своей технике и выделке костюм продержался во времени. А это особенное искусство.

Хотела обратить внимание, что не во всех столицах мира есть музеи моды, но когда музей динамичный и готов демонстрировать экспонаты не только древние, но уже собирает что-то интересное в современном исполнении, это вызывает восторг. И, конечно же, есть желание создавать что-то уникальное.

— Что будет дальше с коллекцией из узбекских тканей? Вы ее планируете еще где-то показывать?

— Я постаралась отобразить в этой коллекции те основные черты моего почерка, который я уже не раз демонстрировала. Здесь однозначно учтены тенденции современной моды. Я выбрала гламурный подход, соответствующий красным дорожкам. Он будет востребован везде, учитывая, что к узбекским тканям сейчас во всем мире растет интерес. Думаю, что мне удастся показать эту коллекцию и в других странах.