Джинн из восточной сказки: Black Star и MC Doni сняли клип в Бухаре

Новый клип "Джинн" MC Doni (Достонбек Исламов) из Ферганы набрал 20 тысяч просмотров всего за несколько часов после публикации

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Уроженец Ферганы MC Doni из лейбла Black Star, который возглавляет Тимати, снял клип на песню "Джинн" в Бухаре.

В ролике красиво показаны виды города, восточный колорит, улицы, рынок и даже левитирующий дервиш, который недавно появился в Старом городе. Создатели клипа благодарят Государственный комитет по туризму за помощь в организации съемок.

Свой путь MC Doni начинал в роли бэк-MC Тимати, но сделал ошеломляющую сольную карьеру.

Дебютным хитом стал трек "Борода", записанный совместно с Тимати, после которого артист получил в народе титул "Главного бородача страны".

Он автор самого просматриваемого видео "Ты такой" на You-Tube среди русскоязычного контента, которое набрало более 160 миллионов просмотров. Этот дуэт с Натали стал номинантом на премию Муз-ТВ 2016.