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Показ мод на фестивале Мир глазами творчества в Ташкенте

Традиционные образы по-новому: в Шахрисабзе прошел модный показ

© Sputnik/ /Стрингер
Культура
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Дизайнеры показали свои коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому представили традиционные образы

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Шахрисабзе прошел модный показ в рамках Международного фестиваля национальной одежды. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".

В Шахрисабзе прошел модный показ
© "Узтекстильпром"
В Шахрисабзе прошел модный показ

В фестивале участвовали свыше 10 ведущих дизайнеров Узбекистана и других стран. Свои коллекции представили модельеры дизайн-центра "Шарк Либослари" при ассоциации "Узтекстильпром", Озода Исхакова с брендом "Озода шоурум", Умида Камилова с брендом "Банорас", Муниса Азизова с брендом "Мунис", Шоиста Бобамирзаева с брендом "Шодия коллекшн", а также галерея Happi Bird из Самарканда.

В фестивале в Шахрисабзе участвовали свыше 10 ведущих дизайнеров Узбекистана и других стран
© "Узтекстильпром"
В фестивале в Шахрисабзе участвовали свыше 10 ведущих дизайнеров Узбекистана и других стран

Дизайнеры показали свои коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому продемонстрировали традиционные образы.

Кроме того, на фестивале свои коллекции национальных платьев представили молодые дизайнеры шахрисабзского Союза молодежи Узбекистана.

Теги:
показ мод, дизайнер, Шахрисабз



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