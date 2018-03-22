Традиционные образы по-новому: в Шахрисабзе прошел модный показ

Дизайнеры показали свои коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому представили традиционные образы

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Шахрисабзе прошел модный показ в рамках Международного фестиваля национальной одежды. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Узтекстильпром".

© "Узтекстильпром" В Шахрисабзе прошел модный показ

В фестивале участвовали свыше 10 ведущих дизайнеров Узбекистана и других стран. Свои коллекции представили модельеры дизайн-центра "Шарк Либослари" при ассоциации "Узтекстильпром", Озода Исхакова с брендом "Озода шоурум", Умида Камилова с брендом "Банорас", Муниса Азизова с брендом "Мунис", Шоиста Бобамирзаева с брендом "Шодия коллекшн", а также галерея Happi Bird из Самарканда.

© "Узтекстильпром" В фестивале в Шахрисабзе участвовали свыше 10 ведущих дизайнеров Узбекистана и других стран

Дизайнеры показали свои коллекции, созданные с помощью национальных тканей, и по-новому продемонстрировали традиционные образы.

Кроме того, на фестивале свои коллекции национальных платьев представили молодые дизайнеры шахрисабзского Союза молодежи Узбекистана.