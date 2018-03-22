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Международный день поэзии в РЦНК в Ташкенте

В Ташкенте выбрали лучших чтецов русской поэзии

© РЦНК
Культура
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В этом году День поэзии прошел в формате поэтического конкурса-чтения стихов о России, родине и дружбе народов РФ и Узбекистана

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В РЦНК в Ташкенте отметили Международный день поэзии.

В этом году День поэзии прошел в формате поэтического конкурса-чтения стихов о России, родине и дружбе народов. В нем приняли участие ученики колледжей и лицеев Ташкента и Ташкентской области.

Международный день поэзии в РЦНК в Ташкенте
© РЦНК
Международный день поэзии в РЦНК в Ташкенте

"Проведенное мероприятие стало прекрасной возможностью еще раз подчеркнуть силу поэтического слова и его влияние на формирование нравственных и духовных ориентиров общества", — говорится в сообщении РЦНК.

Ребята продекламировали стихи известных российских поэтов и произведения узбекской поэзии в переводе на русский язык.

Победители получили памятные подарки из рук представителей Россотрудничества в Узбекистане.

Теги:
поэзия, РЦНК, Ташкент



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