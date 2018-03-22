Посол, турфирмы, мастера: узбекский след на фестивале в Душанбе

Впервые на ярмарку в Душанбе приехали и узбекские ремесленники — мастера знаменитой риштанской керамики и швеи — вышивальщицы халатов

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Посол Узбекистана посетил фестиваль культуры и туризма под названием "Навруз — наследие культурного туризма", открывшийся во второй день празднования в Душанбе, передает РИА Новости.

Кроме того, обычаи и культуру всех регионов Таджикистана представили более 300 певцов, музыкантов, танцоров и ремесленников. У входа в Ботанический сад посетителей зазывали звуки национальных инструментов — карная и сурная, а актеры театра исполнили праздничные песни и танцы времен зороастризма.

Ремесленники предлагали посетителям свою продукцию — тюбетейки, вышивку, ювелирные изделия, национальные халаты и музыкальные инструменты. Впервые на ярмарку в Душанбе приехали и узбекские ремесленники — мастера знаменитой риштанской керамики и швеи — вышивальщицы халатов. Большой популярностью пользовались туристические компании и фирмы, предлагающие туры в узбекские города Бухару и Самарканд.

Кроме жителей и гостей таджикистанской столицы фестиваль посетили послы России, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Узбекистана, Беларуси, Великобритании, США, ФРГ и Франции.

Навруз (в переводе с фарси "новый день") байрам, или день весеннего равноденствия, символизирует окончание зимы и приход весны, обновление природы, всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к новой посевной. В феврале 2010 года Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала государства, входящие в организацию, прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.