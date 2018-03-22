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Одежда из иката

В Вашингтоне представят старинные узбекские халаты из иката

© Sputnik/ Александр Поляков
Культура
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Выставка изделий из узбекской ткани станет одной из самых крупных экспозиций иката за последние 20 лет в Галерее имени Артура М. Саклера в столице США

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Вашингтоне 24 марта в Галерее Артура М. Саклера откроется выставка узбекского иката To Dye For: Ikats from Central Asia.

Организатор выставки — Посольство Узбекистана в США.

"На ней будут представлены раритетные экспонаты — икаты, созданные в XIX веке в различных регионах Узбекистана", — пишет ИА "Жахон".

Французские дизайнеры сшили для Ташкентской недели моды ливреи из иката
© Sputnik/
Дизайнеры из Франции сшили для Ташкентской недели моды ливреи из иката
Как отметила главный куратор галереи Массуме Фархад, в коллекции Национального музея (Галереи имени Артура М. Саклера) хранятся уникальные образцы иката из Узбекистана. На предстоящей выставке будут показаны около 30 лучших старинных экспонатов, среди них настенные полотна и халаты из иката, увидеть которые можно будет до 29 июля.

Кроме того, в экспозиции будут представлены творения американского модельера Оскара де ла Ренты, созданные с использованием узбекской ткани.

Халаты из иката
© Sputnik/ Александр Поляков
Халаты из иката
Икат — оригинальная техника, представляющая собой особый способ поэтапного окрашивания пучков нити в определенном цвете. Под этим термином подразумевают как саму ткань, так и способ ее изготовления. Своеобразие иката состоит в том, что нити сначала окрашиваются, а потом попадают в ткацкий станок.

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Теги:
икат, узбекский халат, Вашингтон, Узбекистан



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