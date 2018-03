В Вашингтоне представят старинные узбекские халаты из иката

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Вашингтоне 24 марта в Галерее Артура М. Саклера откроется выставка узбекского иката To Dye For: Ikats from Central Asia.

Организатор выставки — Посольство Узбекистана в США.

"На ней будут представлены раритетные экспонаты — икаты, созданные в XIX веке в различных регионах Узбекистана", — пишет ИА "Жахон".

Как отметила главный куратор галереи Массуме Фархад, в коллекции Национального музея (Галереи имени Артура М. Саклера) хранятся уникальные образцы иката из Узбекистана. На предстоящей выставке будут показаны около 30 лучших старинных экспонатов, среди них настенные полотна и халаты из иката, увидеть которые можно будет до 29 июля.

Кроме того, в экспозиции будут представлены творения американского модельера Оскара де ла Ренты, созданные с использованием узбекской ткани.

© Sputnik/ Александр Поляков Халаты из иката