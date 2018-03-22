В Вашингтоне представят старинные узбекские халаты из иката

Как отметила главный куратор галереи Массуме Фархад, в коллекции Национального музея (Галереи имени Артура М. Саклера) хранятся уникальные образцы иката из Узбекистана. На предстоящей выставке будут показаны около 30 лучших старинных экспонатов, среди них настенные полотна и халаты из иката, увидеть которые можно будет до 29 июля.
Кроме того, в экспозиции будут представлены творения американского модельера Оскара де ла Ренты, созданные с использованием узбекской ткани.
Икат — оригинальная техника, представляющая собой особый способ поэтапного окрашивания пучков нити в определенном цвете. Под этим термином подразумевают как саму ткань, так и способ ее изготовления. Своеобразие иката состоит в том, что нити сначала окрашиваются, а потом попадают в ткацкий станок.