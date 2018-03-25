Бобур Маджитов покидает проект "Ты супер!", но обещает вернуться

Бабур Маджитов, представляющи Узбекистан на конкурсе, не смог пробиться в следующий тур, но своим выступлением оставил незабываемые эмоции свое зажигательной песней.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Бабур Маджитов покидает проект "Ты супер!", но намерен продолжать заниматься вокалом и обещает вернуться через год.

Он выступал с зажигательной песней, которая заставила двигаться в ритме композиции весь зал. Однако жюри немного не хватило вокальных данных, так что работы впереди предстоит еще много.

Зеленую кнопку нажал только Виктор Дробыш, что не позволило Бобуру пройти дальше.

"Было неплохо, но я думаю, раз ты мечтаешь стать летчиком, то пусть у нас будет один профессиональный летчик, чем летчик, которые поет. Удачи тебе", — пожелал Дробыш.

Игорь Крутой со своей стороны сказал честно — не хватило артистизма. С ним согласилась и единственна дама в жюри, Юлиана Караулова, которая ожидала обаятельной улыбки, а Бобур был слишком серьезен при исполнении.

Сергей Лазарев объяснил свое решение не нажимать зеленую кнопку тем, что однообразная песня просто не позволила артисту раскрыться в полной мере.

За кулисами он с трудом сдерживал слезы, но в итоге собрался и улыбнувшись зрителям сказал, что еще вернется на сцену и уж точно не намерен расставаться с музыкой.

"Сегодня мне не повезло, поэтому я не прошел дальше. Но я буду работать на собой и буду петь дальше", — сказал Бобур.

Помимо него Узбекистан в проекте представляет Севинч Ходиева , которая сейчас ко второму туру.

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса примут участие 82 ребенка из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.