Российский актер Вячеслав Разбегаев снимается в узбекском триллере Scorpion

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Российский актер Вячеслав Разбегаев присоединился к съемочной группе художественного фильма Scorpion Мухлисы Азизовой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Создатели фильма пока держат в секрете, кого именно играют привлеченные зарубежные актеры. В Бухарской области снимаются сцены с трюками, к участию в которых также приглашены каскадеры и пиротехники из Москвы.
Как рассказала режиссер фильма Мухлиса Азизова в интервью Sputnik, сюжет фильма строится на судьбе двух братьев.
"Я снимаю психологический триллер. Ни о наркотиках, ни о терроризме там нет и речи. Картина больше о людях в обстоятельствах", — отметила она.
Съемки полнометражного художественного фильма также пройдут на территории России и Марокко.
В творческую группу картины вошли оператор из Германии Макс Тцуи и американский сценарист Боб Андервуд.