Российский актер Вячеслав Разбегаев снимается в узбекском триллере Scorpion

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Российский актер Вячеслав Разбегаев присоединился к съемочной группе художественного фильма Scorpion Мухлисы Азизовой, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ANWAR AMRO / AFP В узбекском триллере Scorpion снимется турецкий актер Мурат Йылдырым

Разбегаев сейчас находится в Бухарской области, где продолжаются съемки первого узбекского триллера. Там же в настоящее время находится и турецкий актер Мурат Йылдырым, который прибыл в Узбекистан 23 марта.

Создатели фильма пока держат в секрете, кого именно играют привлеченные зарубежные актеры. В Бухарской области снимаются сцены с трюками, к участию в которых также приглашены каскадеры и пиротехники из Москвы.

Как рассказала режиссер фильма Мухлиса Азизова в интервью Sputnik, сюжет фильма строится на судьбе двух братьев.

"Я снимаю психологический триллер. Ни о наркотиках, ни о терроризме там нет и речи. Картина больше о людях в обстоятельствах", — отметила она.

© Sputnik/ Ekaterina Chesnokova В Узбекистане стартуют съемки триллера Scorpion

Напомним, что картина снимается в рамках совместного постановления, подписанного Союзом молодежи Узбекистана, национальным агентством "Узбеккино", Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.

Съемки полнометражного художественного фильма также пройдут на территории России и Марокко.

В творческую группу картины вошли оператор из Германии Макс Тцуи и американский сценарист Боб Андервуд.