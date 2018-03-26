Быть или не быть: концерт Лепса в Ташкенте снова перенесен

Для проведения концерта было заказано специальное оборудование, которого нет на территории Узбекистана, но на пути его следования по территории Казахстана возникли трудности с транзитом, объяснили организаторы мероприятия

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте 26 марта должен был состояться концерт российского певца Григория Лепса.

Однако внезапно мероприятие было отменено, причем, как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, уже во второй раз за последние несколько месяцев.

Изначально концерт певца был заявлен на 27 февраля во дворце искусств "Истиклол".

© RIA Novosti. Dmitriy Astakhov Спасибо Усманову: Узбекистан поблагодарил известного миллиардера

Известная узбекская компания по организации концертов Master Show даже разместила на своей странице небольшой видеоролик с певцом, где он радушно приглашал всех на свой февральский концерт. Однако затем Лепс внезапно отменил выступление, причем без каких-либо объяснений.

В Сети вновь появилось видео с Григорием Лепсом, где он извинился, что концерт отменен, не указав причину, но пояснив, что выступление откладывается до 26 марта.

Каково же было удивление зрителей, больше месяца ожидающих приезда любимого артиста, когда они узнали, что 26 марта концерта не будет. Причем это сообщение было распространено всего за сутки до концерта.

Master Show предупредил владельцев билетов, что выступление певца вновь перенесено — теперь на май. Точная дата пока уточняется, ее обещали опубликовать через три дня.

"В техническом райдере артиста указано оборудование, а именно — звуковая аппаратура, которой нет на территории нашей республики. Необходимое оборудование было заказано специальным наземным транспортом из Москвы. К сожалению, на пути следования по территории Казахстана возникли трудности с транзитом. К назначенной дате оборудование не может быть доставлено до точки назначения в Ташкент", — отмечается в сообщении компании.

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На официальной странице Григория Лепса в Facebook также появился пост, что концерт отменен. Правда, без уточнений. Здесь не идет речи о том, что он отложен. Да и сам артист, комментируя возмущенные посты узбекистанцев, так и не дал знать, состоится ли вообще его концерт в Ташкенте в этом году.

Мнения людей в социальных сетях разделились. Одни обвинили организаторов, которые решили среагировать на просьбу певца и привезти в Узбекистан его же оборудование, но не успели. Хотя с ранее заявленного концерта в феврале прошел ровно месяц.

Другие, напротив, заступились за компанию, обвинив певца в наплевательском отношении к зрителям.

В любом случае люди, купившие билеты на концерт, остались пока ни с чем. Интересно, сколько будет желающих придержать билеты у себя до начала мая, когда организаторы надеются все-таки провести концерт Григория Лепса. Это будет ясно после 2 апреля, когда кассы дворца "Истиклол" начнут принимать билеты обратно…