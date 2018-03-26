Международный фестиваль в Казани объединил тюркское кино

Форум, прошедший в столице Татарстана впервые, собрал кинорежиссеров и продюсеров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более пяти тысяч зрителей посетили просмотры Международного фестиваля тюркского кино, который прошел с 21 по 25 марта в Казани, сообщает пресс-служба "Татаркино".

Форум, прошедший в столице Татарстана впервые, собрал кинорежиссеров и продюсеров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. В их числе народный артист Узбекистана, основатель и директор киностудии "Бухорийлар" Улукбек Абдуллаев, первый заместитель гендиректора Национального агентства "Узбеккино" Шухрат Ризаев и другие.

Гости фестиваля встретили аншлагом практически все фильмы. Зрители увидели фильмы турецких режиссеров "Красная косынка" Атифа Йылмаза,"Разговаривай, как мой муж" Киванджи Баруони, фильм "Саякбай" режиссера из Кыргызстана Эрнеста Абдыжапарова, чувашскую картину "Хорло" режиссера Марата Никитина, картины татарстанского производства.

"Программу нынешнего форума уже в конце апреле этого года увидят жители Кыргызстана, далее он будет кочевать по тюркским странам в течение всего 2018 года. Мы будем придерживаться данной модели и в дальнейшем: следующий международный фестиваль тюркского кино весной 2019 года начнет свой путь из Казани, откуда отправится в другие города и страны", — рассказала главный менеджер фестиваля, директор государственного учреждения "Татаркино" Миляуша Айтуганова.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации журналистов тюркского мира, представитель Турции Мендерес Демир сообщил об успехе форума, подчеркнув, что Казань показала хороший уровень организации мероприятий, слаженную работу и профессиональное отношение к кинопроцессам.

В рамках фестиваля прошли творческие встречи деятелей кино со зрителями на площадке Дома дружбы народов, мастер-классы для студентов Казанского государственного института культуры.