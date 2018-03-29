"Узбеккино" в 2018 году запустило в производство почти три десятка фильмов

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" в этом году запустило в производство почти три десятка фильмов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На настоящий момент агентству от частных киностудий представлены сценарии 30 художественных, 25 документальных и 8 мультфильмов. За это время художественный совет заседал пять раз.
Одна из интриг узбекских кинематографистов в этом году — это художественный фильм "101-й рейс" режиссера Акрома Шохназарова. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает историю самолета узбекских авиалиний со 180 пассажирами на борту, оказавшегося в воздушном пространстве США, когда был совершен теракт 11 сентября в 2001 года.
Еще один готовящийся проект — "Барон-2". Это продолжение узбекского боевика, нашумевшая премьера которого состоялась в 2016 году. Тогда в фильме снялись и российские актеры.
Говоря о кинопродукции для маленьких зрителей, можно отметить, что уже закончены работы над первыми шестью частями анимационного кино "Приключения Матиза". Герои мультфильма — автомобили, произведенные в Узбекистане. Они рассказывают о различных приключениях, связанных с главным персонажем — Матизом. Сериал рассчитан на детей от трех лет и старше.
Отметим, что в этом году Узбекистан будет представлен на Международном Каннском кинофестивале, который ежегодно проводится в конце мая. Сейчас "Узбеккино" совместно с Союзом молодежи Узбекистана ведет подготовительные работы.