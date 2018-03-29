"Узбеккино" в 2018 году запустило в производство почти три десятка фильмов

Самой ожидаемой премьерой стал фильм "101-й рейс", который основан на реальных событиях и рассказывает историю самолета, оказавшегося в воздушном пространстве США в день трагедии 11 сентября

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" в этом году запустило в производство почти три десятка фильмов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Так, в первом квартале 2018 года на основании госзаказа в республике приступили к съемкам 11 художественных и такого же количества документальных и научно-популярных картин, а также к созданию пяти мультипликационных фильмов. Кроме того, были начаты работы по двум сборникам детского юмористического журнала "Зумраша".

На настоящий момент агентству от частных киностудий представлены сценарии 30 художественных, 25 документальных и 8 мультфильмов. За это время художественный совет заседал пять раз.

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Творческим союзом кинематографистов Узбекистана были просмотрены 19 кинолент, в результате чего две картины не рекомендованы к показу в кинотеатрах страны. Еще по двум фильмам были даны практические рекомендации по их улучшению.

Одна из интриг узбекских кинематографистов в этом году — это художественный фильм "101-й рейс" режиссера Акрома Шохназарова. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает историю самолета узбекских авиалиний со 180 пассажирами на борту, оказавшегося в воздушном пространстве США, когда был совершен теракт 11 сентября в 2001 года.

Еще один готовящийся проект — "Барон-2". Это продолжение узбекского боевика, нашумевшая премьера которого состоялась в 2016 году. Тогда в фильме снялись и российские актеры.

Говоря о кинопродукции для маленьких зрителей, можно отметить, что уже закончены работы над первыми шестью частями анимационного кино "Приключения Матиза". Герои мультфильма — автомобили, произведенные в Узбекистане. Они рассказывают о различных приключениях, связанных с главным персонажем — Матизом. Сериал рассчитан на детей от трех лет и старше.

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Помимо этого, снята вторая часть мультфильма "Кенжа ботир" (Младший богатырь), а также анимационные коллективы продолжают производство еще ряда фильмов.

Отметим, что в этом году Узбекистан будет представлен на Международном Каннском кинофестивале, который ежегодно проводится в конце мая. Сейчас "Узбеккино" совместно с Союзом молодежи Узбекистана ведет подготовительные работы.