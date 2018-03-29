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Мурат Йылдырым в Ташкенте

Мурат Йылдырым рассказал об узбекском гостеприимстве и съемках в Scorpion

Центр развития кинематографии
Культура
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Турецкий актер приехал с супругой — известной моделью. Гостям очень понравилось в Узбекистане, особенно в Бухаре

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Известный турецкий актер Мурат Йылдырым принял участие в съемках узбекского триллера Scorpion, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Йылдырым приехал в Узбекистан вместе с женой, известной турецкой моделью. Всю прошлую неделю они находились в Бухарской области, где проходили съемки триллера.

Мурат Йылдырым в Ташкенте
Центр развития кинематографии
Мурат Йылдырым в Ташкенте
Несмотря на то что актер был загружен работой, им с супругой удалось побывать в древней Бухаре, посетить ее легендарные достопримечательности.

"В первую очередь хотел бы сказать, что мне очень понравился солнечный Узбекистан, особенно впечатлили исторические памятники Бухары", — отметил актер уже на пресс-конференции в Ташкенте.

Левитириющий ученый
© Госкомтуризма РУЗ
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По словам Мурата, он хорошо знаком с гостеприимным узбекским народом, потому что в Турции живет более миллиона узбеков.

"Я с ними работаю, среди них есть много моих друзей. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что в Узбекистане с большим интересом смотрели телесериал "Аси" и меня здесь все знают", — поделился он.

Когда агент актера спросил, будет ли он сниматься в фильме Scorpion, он, не думая, согласился. В начале марта в Стамбуле Мурат Йылдырым подписал договор с председателем Совета молодых кинематографистов Ойбеком Абдушукуровым, который также по совместительству является продюсером триллера.

"Мне очень понравилась творческая группа, партнеры и, конечно же, сценарий. Мы с Мухлисой быстро нашли общий язык. Старались делать меньше дублей, чтобы сохранить искренность", — отметил Мурат Йылдырым.

Известный российский актер Вячеслав Разбегаев присоединился к съемочной группе художественного фильма Scorpion Мухлисы Азизовой
© Foto: Пресс-служба Центра развития кинематографии
Российский актер Вячеслав Разбегаев снимается в узбекском триллере Scorpion
Он также обратил внимание, что Мухлиса Азизова мастерски справляется со всей съемочной группой, уделяет внимание каждой детали, несмотря на то, что она молодой режиссер.

"Ее старательность, целеустремленность и решительность достойны похвалы. С такими талантливыми режиссерами и профессионалами своего дела узбекская кинематография достигнет больших успехов", — считает он.

Мурат Йылдырым в Ташкенте
Центр развития кинематографии
Мурат Йылдырым в Ташкенте
Триллер Scorpion снимается в рамках совместного постановления, подписанного Министерством внутренних дел, Союзом молодежи Узбекистана, Национальным агентством "Узбеккино", Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.

Съемки фильма уже прошли в Ташкенте и Бухаре, далее съемочная группа отправится в Россию и Марокко.

Теги:
актер, Мурат Йырдырым, Мухлиса Азизова, Бухара, Узбекистан



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