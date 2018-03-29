Мурат Йылдырым рассказал об узбекском гостеприимстве и съемках в Scorpion

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Известный турецкий актер Мурат Йылдырым принял участие в съемках узбекского триллера Scorpion, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Йылдырым приехал в Узбекистан вместе с женой, известной турецкой моделью. Всю прошлую неделю они находились в Бухарской области, где проходили съемки триллера.
"В первую очередь хотел бы сказать, что мне очень понравился солнечный Узбекистан, особенно впечатлили исторические памятники Бухары", — отметил актер уже на пресс-конференции в Ташкенте.
"Я с ними работаю, среди них есть много моих друзей. Но каково было мое удивление, когда я узнал, что в Узбекистане с большим интересом смотрели телесериал "Аси" и меня здесь все знают", — поделился он.
Когда агент актера спросил, будет ли он сниматься в фильме Scorpion, он, не думая, согласился. В начале марта в Стамбуле Мурат Йылдырым подписал договор с председателем Совета молодых кинематографистов Ойбеком Абдушукуровым, который также по совместительству является продюсером триллера.
"Мне очень понравилась творческая группа, партнеры и, конечно же, сценарий. Мы с Мухлисой быстро нашли общий язык. Старались делать меньше дублей, чтобы сохранить искренность", — отметил Мурат Йылдырым.
"Ее старательность, целеустремленность и решительность достойны похвалы. С такими талантливыми режиссерами и профессионалами своего дела узбекская кинематография достигнет больших успехов", — считает он.
Съемки фильма уже прошли в Ташкенте и Бухаре, далее съемочная группа отправится в Россию и Марокко.