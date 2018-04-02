Книга, улица, бюст: в Узбекистане отпразднуют 90-летие Чингиза Айтматова

Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане широко отпразднуют 90-летие кыргызского писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова, следует из указа президента Шавката Мирзиёева.

"Общественность Узбекистана всегда с благодарностью будет помнить, как во время организованных в 80-е годы прошлого века бывшим Центром политических кампаний, известных как “узбекское дело” или “хлопковое дело”, Чингиз Айтматов, обладавший обостренным чувством справедливости, с высоких трибун мужественно защищал честь и достоинство нашего народа", — отмечается в документе.

Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане. Оргкомитет разработает план торжественных мероприятий, включающий подготовку и издание книги воспоминаний "Чингиз Айтматов и Узбекистан", создание документального фильма о жизни и творчестве Чингиза Айтматова, постановку нового спектакля и создание художественного фильма по мотивам произведений писателя, присвоение имени Чингиза Айтматова одной из центральных улиц города Ташкента, установку бюста писателя в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.

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Академия наук Узбекистана, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство иностранных дел, Союз писателей, Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров, Республиканский центр духовности и просветительства проведут научную конференцию на тему "Чингиз Айтматов и узбекская литература".

Также в высших и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях пройдут тематические встречи, литературные вечера с участием известных поэтов, писателей и ученых.

Во второй декаде декабря 2018 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти Айтматова.