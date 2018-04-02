21:42 02 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Чингиз Айтматов

Книга, улица, бюст: в Узбекистане отпразднуют 90-летие Чингиза Айтматова

© Sputnik/ Юрий Иванов
Культура
Получить короткую ссылку
29 0 0

Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане широко отпразднуют 90-летие кыргызского писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова, следует из указа президента Шавката Мирзиёева.

"Общественность Узбекистана всегда с благодарностью будет помнить, как во время организованных в 80-е годы прошлого века бывшим Центром политических кампаний, известных как “узбекское дело” или “хлопковое дело”, Чингиз Айтматов, обладавший обостренным чувством справедливости, с высоких трибун мужественно защищал честь и достоинство нашего народа", — отмечается в документе.

Глава государства поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане. Оргкомитет разработает план торжественных мероприятий, включающий подготовку и издание книги воспоминаний "Чингиз Айтматов и Узбекистан", создание документального фильма о жизни и творчестве Чингиза Айтматова, постановку нового спектакля и создание художественного фильма по мотивам произведений писателя, присвоение имени Чингиза Айтматова одной из центральных улиц города Ташкента, установку бюста писателя в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Официальный сайт президента КР
Мирзиёев — Атамбаеву: разобщенности стран история бы нам не простила
Академия наук Узбекистана, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство иностранных дел, Союз писателей, Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров, Республиканский центр духовности и просветительства проведут научную конференцию на тему "Чингиз Айтматов и узбекская литература".

Также в высших и средних специальных, профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях пройдут тематические встречи, литературные вечера с участием известных поэтов, писателей и ученых.

Во второй декаде декабря 2018 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти Айтматова.

Теги:
Академия наук Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Литература, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Смотровая башня на горе Ахун
Сочи — город-организатор ЧМ-2018
Чего требовали водители маршруток от властей — видео
Отменить штрафы и страховку: что требовали бастующие водители в Бишкеке
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054