Известные мелодии в необычном исполнении: в Ташкенте пройдет Moviy bahor

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Ташкенте 15 апреля пройдет уникальный музыкальный проект Open Spring — Moviy bahor, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По замыслу организаторов проекта, его главная задача — стать центром притяжения подлинных почитателей классической музыки, значительно расширить круг ее слушателей, привить любовь к симфоническим произведениям и способность их понимать, а также популяризировать мировые шедевры в интерпретации ведущих музыкальных коллективов и исполнителей Узбекистана.

Весь вечер гостей будут радовать своим мастерством Национальный симфонический оркестр Узбекистана, а также известные певцы и музыканты. Среди них народные артистки Узбекистана Муножат Йулчиева и Насиба Абдуллаева, заслуженные артисты Тоир Кузиев и Женисбек Пиязов, известный комик, артист разговорного жанра, заслуженный артист Обид Асомов, автор и композитор Уктам Хакимов.

Кроме того, на сцене вступят победительница музыкального шоу Первого канала (Россия) "Голос. Дети" Сабина Мустаева, музыкант Хуршид Иногамов, группа акапелла Zamin, юный дирижер Асадбек Аюбджанов и многие другие.

Откроет программу "Весна" Антонио Вивальди, продолжит — музыка из таких любимых фильмов, как "Служебный роман", "Дуэль под чинарой", "Махаллада дув-дув гап" и других. В программе также мелодии знаменитого Нино Рото к фильму "Крестный отец" и аргентинское танго Карлоса Гарделя из фильма "Запах женщины".

Кроме этого, в исполнении узбекских артистов прозвучат песни My way Фрэнка Синатры, известные хиты I don't want to miss a thing от Aerosmith, "Полет на дельтаплане" Эдуарда Артемьева, попурри из самых известных песен Уитни Хьюстон, композиций Modern Talking, АВВА, известные национальные песни и мелодии и еще многое другое.

Здесь же зрители смогут познакомиться с историей различных музыкальных инструментов, и даже поиграть на них. По периметру можно будет встретить музыкантов в виде "живых скульптур" со скрипкой, гитарой, флейтой или другим инструментом. А на стенах — акварельные панно с изображением страны — родины этих инструментов.

Также можно попробовать себя и в роли дирижера самого настоящего оркестра, запись которого будет появляться на специальном мониторе при взмахе дирижерской палочки. Все это время зрителей будут развлекать мимы.