Фестиваль "Насреддин Афанди" в Бухаре: море смеха и прогулки на аэростате

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Бухаре первого апреля прошел грандиозный фестиваль "Насреддин Афанди" и "Шарк таомлари".
Празднование дня смеха было масштабным: звучала музыка, выступали артисты, торговали ремесленники.
Гости фестиваля дегустировали различные блюда в рамках выставки "Блюда Востока", в которой приняли участие не только повара и Узбекистана, но и из Турции и Японии.
Кроме того, участники веселья могли посмотреть представления артистов цирка и бесстрашных канатоходцев.
Также желающие совершили прогулки на аэростате и увидели окрестности Бухары с высоты птичьего полета.
Как передает пресс-служба комитета по туризму Узбекистана, такой красочный фестиваль будет проводиться каждую весну.