Фестиваль "Насреддин Афанди" в Бухаре: море смеха и прогулки на аэростате

Фестиваль организован Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом Бухарской области

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Бухаре первого апреля прошел грандиозный фестиваль "Насреддин Афанди" и "Шарк таомлари".

Празднование дня смеха было масштабным: звучала музыка, выступали артисты, торговали ремесленники.

Гости фестиваля дегустировали различные блюда в рамках выставки "Блюда Востока", в которой приняли участие не только повара и Узбекистана, но и из Турции и Японии.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Гости фестиваля "Насреддин Афанди" могли попробовать разнообразные блюда от узбекских, турецких и японских поваров

Кроме того, участники веселья могли посмотреть представления артистов цирка и бесстрашных канатоходцев.

Также желающие совершили прогулки на аэростате и увидели окрестности Бухары с высоты птичьего полета.

Как передает пресс-служба комитета по туризму Узбекистана, такой красочный фестиваль будет проводиться каждую весну.