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Кинокамера на съемочной площадке

Японский режиссер Куросава снимет фильм в Узбекистане

© Sputnik/ Сергей Мальгавко
Культура
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Сейчас Куросава подыскивает подходящие локации для картины с рабочим названием "На край света"

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Известный японский режиссер Киеси Куросава собирается снимать свой новый фильм в Узбекистане, сообщает Hollywood Reporter.

Сейчас Куросава подыскивает подходящие локации для картины с рабочим названием "На край света".

В основе сюжета будет история ведущей реалити-шоу о путешествиях, которая приехала на съемки в Узбекистан.

"Некогда великая Империя Тимуридов очаровывала меня на протяжении десятилетий. Сегодня на ее месте живет узбекский народ. Я сниму фильм в сердце Шелкового пути с любимой командой и на очень личную тему. "На край света" не похож на другие мои фильмы, это сразу несколько мечт, которые сбудутся, — сказал Куросава.

Проект приурочен к 25-летию отношений Японии и Узбекистана и 70-й годовщине Государственного академического большого театра имени Алишера Навои, который японские военнопленные помогали достраивать после Второй мировой войны.

Режиссер Киеси Куросава — однофамилец знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы. Он известен по фильму ужасов "Пульс" (2001) и драме "Токийская соната" (2008).

 

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Теги:
Япония, Узбекистан, Кино, Киноиндустрия



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