Когда "Все свои": как Ихтиандр научил Рязань любить восточные мелодии

Участники рязанского музыкального коллектива с узбекскими корнями "Все свои" рассказали, как им удалось прославиться у себя в городе, а затем начать выступать по всей стране

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik, Лев Рыжков. В последнее время широкую известность приобрел музыкальный коллектив "Все свои": артисты выступают на фестивалях и торжественных мероприятиях по всей России, при этом участники группы — уроженцы Узбекистана, проживающие в Рязани.

Репетиционная точка музыкантов располагается в квартире одного из старых "сталинских" домов. Там вместе с супругой Ларисой Владимировной живет руководитель ансамбля — маэстро Алишер Камельджанов.

Сами репетиции проходят в крохотной комнатке. Скорее, даже кладовке. Маэстро Алишер садится за электронное пианино. В помещение втискивается вокалист — Ихтиандр Кадиров. И начинается концерт. Музыканты с очевидным удовольствием исполняют песни Батыра Закирова. Ихтиандр поет с такой силой и страстью, что в дальней комнате, где все уже готово к чаепитию, начинают дребезжать ложечки, лежащие на блюдцах.

"Вы только что прослушали выступление дуэта "Маэстро Сальватор и Ихтиандр!", — говорит Алишер-ака. — Собственно, с этого дуэта и началась история группы "Все свои".

Sputnik / Лев Рыжков Художественный руководитель ансамбля "Все свои" Алишер Камельджанов и его любимая супруга Лариса Владимировна

Мы наконец идем пить чай. А маэстро Алишер, Ихтиандр и бессменный продюсер коллектива Зулайхо Кадирова рассказывают, как музыкантам из Узбекистана удалось прославиться в России.

Воспитать своих артистов

"Маэстро Алишер — клавишник известной в городе группы, а на родине преподавал в консерватории, — рассказывает Зулайхо. — Моя сфера — общественная деятельность в узбекской национально-культурной автономии Рязани. И с 2010 года мы начали официально праздновать Навруз. На торжество приглашали известных артистов — Наталью Нурмухамедову, группу "Учкудук". И это было дорого, хотя и брали с нас артисты по минимуму, а то и вовсе отказывались от гонорара".

Зулайхо рассказала, что у нее появилась мысль — воспитать своих, рязанских артистов. Собственно, один творческий человек уже был рядом — муж Ихтиандр. Когда-то он учился в музыкальной спецшколе по классу рубаба. К тому же прекрасно пел. Маэстро Алишер любезно согласился стать художественным руководителем.

"К нам стали подтягиваться другие музыканты — уроженцы Ташкента, — рассказывает продюсер. — Скрипач Игорь Беляев, дойрист Бахром Уразов, вокалист Игорь Селиванов, исполнитель узбекского фольклора Намоз Каримов. Пришел к нам и местный музыкант — гитарист Сергей Байков, который хоть и родился в Рязани, но служил в Самарканде и полюбил Восток всей душой".

В полюбившуюся многим рязанцам концертную программу "Воспевая Родину душою" входят песни на русском, белорусском, узбекском, таджикском, татарском, корейском языках, армянские и еврейские мелодии. Репертуар отражает ташкентскую многоукладность.

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Дачники

История группы начиналась с дуэта "Маэстро Сальватор и Ихтиандр".

"Первоначально мы решили петь репертуар Батыра Закирова, — рассказывает Ихтиандр Кадиров. — Но сомневались. Ведь Закиров пел в советское время, его слушали наши бабушки и дедушки. Но когда я запел со сцены "Арабское танго", "Мухаббат", "Я встретил девушку", я заметил, что женщины в зале плачут! Оказываются, у многих были пластинки Батыра. Многие вспомнили молодость. В общем, приняли нас очень хорошо".

В холодное время года репетировали у маэстро дома. Летом — у него же на даче.

"На дачу народ приезжает землю копать, за огородами ухаживать, — рассказывает Ихтиандр. — А мы рояль вытаскиваем, гитары. Начинаем петь. Кто-то из соседей однажды подошел и спросил: "Вы когда-нибудь работать будете?". А однажды год такой получился, что мы ни разу нормально и не собрались. И к маэстро даже соседка подошла. Спросила, почему не поем".

По любви и по работе

Конечно, у каждого из музыкантов есть основная работа. Ихтиандр — режиссер на местном телевидении, иногда работает оператором. Намоз — повар. Игорь Беляев — электрик.

Ихтиандр живет в России с 2005 года, и, по его словам, даже и не думал закрепляться. В Рязань тогда он с Зулайхо приехал погостить к родственникам.

"Я не удержался и зашел к коллегам в местную телекомпанию, — рассказывает Ихтиандр. — Я же работал на Ташкентском телевидении. Интересно было обменяться опытом. Мы очень быстро нашли общий язык. Вообще, телевизионная профессия такова, что люди быстро понимают друг друга. И мне стали предлагать: "А вы не хотели бы поработать у нас?". Я сначала не соглашался — мы же в отпуск приехали. Но так получилось, что на второй день я уже приступил к работе".

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"У нас не было цели приехать на заработки, — говорит Зулайхо. — Мы ведь, поймите, были столичными жителями. А Рязань — хоть и большой город, но, тем не менее, ритм жизни в ней провинциальный".

"А я приехал в Россию по коммерческим соображениям, — вспоминает маэстро. — Меня позвали друзья-земляки. Хотели открыть в Москве свой ресторан. И собрать для него команду музыкантов в восточном стиле. Работы было много, но я нашел время съездить в Константиново, на родину Есенина, и встретил там свою любовь, Ларису Владимировну. В общем, уже в зрелом возрасте я влюбился. И любовь увлекла меня в Рязань, где живет Лариса Владимировна".

Подвиг пианиста

Группу "Все свои" стали приглашать на выступления. Сначала на городские мероприятия. А дальше известность выплеснулась за пределы области. О группе узнали в других регионах и в Москве.

"Поклонницы у них появились, — рассказывает Зулайхо. — Стали названивать, спрашивать — когда же выступления? Почему, мол, летом не выступают? Я говорю: так картошку они окапывают, самый сезон".

По словам музыкантов, каждый концерт уникален. Это новые слушатели и их энергетика.

"У нас был случай в Воронеже, который мы назвали "Подвиг пианиста", — вспоминает Ихтиандр. — Дуэтом с маэстро мы должны были исполнить песню Strangers in the night Фрэнка Синатры. И тут у маэстро упала стойка, а пианино стало съезжать по ней прямо на пол. Маэстро не останавливался, хотя пианино уже лежало на полу. Я не сразу это заметил, а когда все же обратил внимание, то, не прекращая петь, стал поднимать пианино вместе с еще одним нашим музыкантом. А маэстро все так же играл. Зрители подумали, что так и надо".

Случилось "Всем своим" выступить и в Узбекистане. Произошло это в 2015 году, на международном фестивале туризма и ремесел "Шелк и специи" в Бухаре.

"Мы уже не первый год ходатайствуем о придании Рязани и Бухаре статуса городов-побратимов, — рассказывает Зулайхо. — И в 2015 году собралась делегация. Поехали представители органов власти, люди бизнеса. И музыканты. И когда мы приехали, нам говорят: "Нужно дать концерт".

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Имя с историей

"Изначально у нас была договоренность на выступление в общем гала-концерте, — вспоминает Ихтиандр. — Спеть две-три песни. И за день до концерта я выясняю, что даю отдельный полный концерт. У меня-то репертуар есть. Но я все равно не ожидал, что сразу будет вот так. И согласился. И вот, на следующий день выхожу на концерт в "Ляби-хаусе". А передо мной огромная площадь, забитая народом. И когда я заговорил с людьми на узбекском, они очень удивились. По виду-то я русский. И приехал из Рязани. А говорю по-узбекски. А потом еще и запел песню Батыра Закирова. И люди вообще обалдели. А потом меня узнавали в кафе и на улицах. Оказалось, что концерт транслировали по всему городу на больших экранах".

Не могу удержаться от вопроса, который мучил меня все чаепитие. И наконец спрашиваю солиста: "Скажите, а Ихтиандр — это ваше настоящее имя, по паспорту?". Оказывается, да. И у этого имени есть своя история.

"У меня вся семья была творческая, — говорит Ихтиандр Кадиров. — Мама — и актриса, и поэтесса, и режиссер. Она работала и на телевидении, и в театре. И вот, когда у нас гастролировали актеры фильма "Человек-амфибия", приехал и Владимир Коренев. А мама, беременная мною, как раз сидела в гримерке. У Коренева тогда отвалилась пуговица с пиджака. И мама сидела, пришивала пуговицу и заодно делала артисту грим. В какой-то момент она сказала: "Если родится сын, хочу его назвать именем вашего героя". Коренев одобрил. Тем более что мама была очень похожа на Гутиэрре — его экранную любовь. Так я и стал Ихтиандром".