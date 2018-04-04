Отборочный тур проекта "Ты супер!" завершился

Участник из Узбекистана Бобур Маджитов не смог преодолеть первый этап, а вот Севинч Ходиева сейчас готовится ко второму туру

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. На телеканале НТВ 31 марта завершился первый тур 2-го сезона международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей "Ты супер!".

За 4 недели отборочных выступлений на сцену шоу вышли 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии.

"Мы услышали выступления очень талантливых детей, которые несмотря на тяжелые испытания не перестают удивлять членов жюри. Отборочный тур показал, что вокальный уровень участников нового сезона "Ты супер!" за год вырос. Значит, впереди нас ждет много ярких эмоций и самобытных выступлений", — сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Напомним, что судейские кресла в этом сезоне заняли: народный артист, композитор Игорь Крутой; поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-20162 Сергей Лазарев; популярная певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш. Ведет конкурс известный тележурналист, двукратный лауреат премии ТЭФИ Вадим Такменев.

"В отборочном туре дети сделали самый главный шаг на пути к успеху — победили неуверенность, страхи и выступили перед многомиллионной аудиторией. Для некоторых участников это был первый опыт появления на сцене, но я часто забывал, что передо мной непрофессиональные музыканты!" — поделился Такменёв.

Напомним, конкурс "Ты супер!" состоит из нескольких этапов. В первом отборочном туре дети исполнили музыкальные композиции по собственному выбору, после которых члены жюри путем нажатия кнопок вынесли вердикт — пройдет ли исполнитель дальше.

У Виктора Дробыша огромный опыт работы с артистами, но даже он, порой, был по-настоящему увлечен выступлениями участников.

"Дети смогли нас удивить, поразить, не только своим талантом, а своим скачком в классе! Кто-то пройдет дальше, кого-то пришлось отсеять, хотя это давалось очень сложно. Конкурсанты должны понять, что жюри, каждый из нас, думает о том, что победить должен сильнейший. Проект идет на очень высоком уровне, а главные действующие этого спектакля под названием "Ты супер" сами ребята!" — поделился Виктор Дробыш.

На протяжении всего первого тура Юлианна Караулова не скрывала своих эмоций. Она голосовала практически за каждого участника, выходила станцевать с конкурсантами и искренне сочувствовала, каждому, кто не прошел дальше.

"Во время отборочного этапа лично я испытала, мне кажется, абсолютно полный спектр эмоций: я и смеялась, и удивлялась, и восхищалась, и даже поплакала. Все-таки, когда поют дети, да еще с такими сложными судьбами и взрослыми глазами, оставаться равнодушным невозможно. А еще признаюсь, наши участники меня приятно удивили: я не ожидала, что нас ждёт такое количество сильных ребят и такой уровень конкуренции в принципе. Чувствую, нелегко нам придётся в следующих турах, ведь все наши конкурсанты, миновавшие отборочный тур, очень перспективные и целеустремлённые!" — поделилась она.

Сергей Лазарев старался судить максимально объективно, отмечая при этом, что иногда приходилось непросто.

"Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов стать частью этого проекта в качестве члена жюри. У нас замечательная команда, очень талантливые дети, невероятно талантливые! Когда я читаю их истории, узнаю подробности их жизни, понимаю, что оценивать их выступления будет очень сложно. Потому что всем априори нужно нажимать зелёную кнопку, ведь для каждого участника это уже очень серьёзный шаг", — сказал Лазарев.

Композитор Игорь крутой отметил, что выступления участников интересны с профессиональной точки зрения.

"Мне как продюсеру очень интересно наблюдать за новыми талантливыми исполнителями. После отборочного тура мы видим, что перед нами выступают очень талантливые дети, многие имеют грандиозный потенциал. Думаю, что ни один участник не оставил зрителей равнодушными. "Ты супер!" дает отличный старт для ярких артистов. Пройти отборочный тур — это уже большое достижение, хотя главные творческие рубежи еще остаются впереди", — пояснил Игорь Крутой.

Напомним, участник из Узбекистана Бобур Маджитов не смог преодолеть первый тур проекта, а вот Севинч Ходиева сейчас готовится ко второму туру.

Уникальный вокальный проект "Ты супер!" помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами. У всех участников конкурса есть опыт преодоления трудных жизненных ситуаций. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально.