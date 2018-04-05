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В Комплексе имени первого президента Ислама Каримова состоялась церемония награждения победителей конкурса сочинений среди студентов высших учебных заведений Узбекистана

Авторы лучших сочинений про Каримова получили призы

© kultura.uz
Культура
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Всего в конкурсе приняли участие 485 студентов из 74 высших учебных заведений Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Авторы 20 лучших сочинений, посвященных увековечению памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, в торжественной обстановке получили призы из рук Татьяны Каримовой, сообщает Kultura.uz.

Конкурс проводился Фондом имени Ислама Каримова с 22 января по 22 февраля, всего в нем приняли участие 485 студентов из 74 высших учебных заведений Узбекистана. Присланные работы оценивала специальная комиссия, состоящая из видных ученых, историков, политологов, филологов. Учитывались последовательность изложения мыслей, раскрытие темы, уместность приведенных в письменной работе примеров, логичность замысла автора относительно приведенных примеров и фактов, уникальность работы, наличие художественного подхода и другие аспекты.

Студенты в аудитории
Sputnik / Виталий Аньков
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Победителем стал стал студент пятого курса Университета мировой экономики и дипломатии Отабек Акромов, который был награжден разовым грантом в размере 7 миллионов сумов, а также ноутбуком Apple MacBook Air 13 8/256 GB с эмблемой фонда. Второе место заняла Малика Шорустамова, студентка пятого курса Ташкентского педиатрического медицинского института. Малика стала обладателем разового гранта в размере 6 миллионов сумов, а также планшета Apple iРad Pro 10.5 4G 256GB с эмблемой фонда. Третье место комиссия присвоила студенту четвертого курса Ташкентского юридического университета Нурбеку Тошканову. Ему достался разовый грант в размере 5 миллионов сумов, а также смартфон iPhone 8 64 GB с эмблемой фонда. Еще семь конкурсантов, чьи работы получили высокие баллы, удостоились поощрительных призов — электронных книг Kindle с эмблемой фонда.

Перед торжественной церемонией награждения участники возложили цветы к памятнику Исламу Каримову, ознакомились с выставкой "Сердце, вместившее Вселенную", посвященной 80-летию первого президента Узбекистана.

Теги:
Благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова, Татьяна Каримова, Ислам Каримов, Литература, Глава государства



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