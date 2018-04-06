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Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза

Свыше 800 музыкантов из разных стран приехали на фестиваль в Ташкент

Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Культура
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РЦНК в Ташкенте стал соорганизатором международного фестиваля "Напевы Навруза"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте 5 апреля в большом зале Государственной консерватории Узбекистана состоялись церемония награждения и гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУ.

Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"

В мероприятии приняли участие президент Международного неправительственного благотворительного фонда "За здоровое поколение" Татьяна Каримова, председатель правления фонда Светлана Инамова, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представители дипломатического корпуса, министерств и ведомств, СМИ.

В этом году в фестивале приняли участие более 800 музыкантов из всех регионов Узбекистана, а также гости из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Российская Федерация была представлена Оркестром народных инструментов из города Улан-Удэ.

  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
  • Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов Напевы Навруза
    Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"
    Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
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Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"

Почетными наградами и призовыми местами были отмечены Оркестр русских национальных инструментов Наманганского государственного художественного колледжа и оркестр из Бурятии.

От имени представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика поблагодарил организаторов фестиваля и руководителей творческих коллективов за участие и личный вклад в сохранение и укрепление культурно-гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном.

Теги:
музыканты, Фестиваль, РЦНК, Ташкент, Узбекистан



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