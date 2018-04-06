Свыше 800 музыкантов из разных стран приехали на фестиваль в Ташкент

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Ташкенте 5 апреля в большом зале Государственной консерватории Узбекистана состоялись церемония награждения и гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза". Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУ.
В мероприятии приняли участие президент Международного неправительственного благотворительного фонда "За здоровое поколение" Татьяна Каримова, председатель правления фонда Светлана Инамова, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представители дипломатического корпуса, министерств и ведомств, СМИ.
В этом году в фестивале приняли участие более 800 музыкантов из всех регионов Узбекистана, а также гости из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Российская Федерация была представлена Оркестром народных инструментов из города Улан-Удэ.
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
- Гала-концерт лауреатов IV Международного фестиваля многоголосных ансамблей и оркестров национальных инструментов "Напевы Навруза"Пресс-служба представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан
Почетными наградами и призовыми местами были отмечены Оркестр русских национальных инструментов Наманганского государственного художественного колледжа и оркестр из Бурятии.
От имени представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика поблагодарил организаторов фестиваля и руководителей творческих коллективов за участие и личный вклад в сохранение и укрепление культурно-гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном.