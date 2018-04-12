Историки и богословы обсудили влияние Шелкового пути на культуру Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Московской Соборной мечети состоялась международная научная конференция по теме "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты".
В конференции приняли участие представители ведущих научных институтов России, включая Институт всеобщей истории, Институт этнологии и антропологии, Кунсткамеру, Институт востоковедения, ИНИОН РАН. Специальными гостями стали ученые Института истории АН Узбекистана, Ташкентского исламского университета, начальник управления Комитета по делам религии при кабмине Республики Узбекистан.
- Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты"Алжана Абдуллаева
- Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты"Алжана Абдуллаева
Открыл конференцию первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан-хазрат Аббясов.
"Великий шелковый путь издревле не только экономически соединял множество стран и народов Евразийского континента, но и являлся мощнейшим каналом духовного и культурного обмена. Опыт конструктивного взаимодействия различных народов и государств на Великом шелковом пути представляет собой удачный пример сотрудничества и интеграции на евразийском пространстве, поэтому изучение его организации и функционирования, а также роли мусульман в этих процессах представляет большой интерес и, несомненно, окажется очень полезным в процессе укрепления современных политических, экономических и культурных связей государств этого региона", —сказал Рушан-хазрат Аббясов в приветственном слове.
Как заметили организаторы, проведение данной конференции — продолжение большого научного проекта Совета муфтиев России по организации изучения мусульманского духовного наследия обширного исторического пространства, где проходил Великий шелковый путь. И основная цель конференции — представление новых исследований ученых, посвященных духовной и материальной культуре Узбекистана.
В ходе конференции участники обсудили вопросы истории и этнографии Узбекистана, в том числе роль в развитии региона таких городов, как Бухара, Самарканд и Хива, представили новые материалы, касающиеся изучения культурного наследия Узбекистана.
По мнению директора Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов Светланы Дихтер, из всех стран в регионе Узбекистан обладает самым большим потенциалом в смысле развития туризма, но, к сожалению, этим потенциалом полностью не пользуются.
"Прежде всего нужно думать о кадрах, о тех, кто работает и будет работать в этой сфере. Потому что без профессионалов даже при наличии таких замечательных памятников культуры невозможно обеспечить нормальный туристический поток", — сказала она в беседе с корреспондентом Sputnik.
По итогам конференции участники договорились о дальнейшем сотрудничестве.