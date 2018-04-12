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Конференция Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты

Историки и богословы обсудили влияние Шелкового пути на культуру Узбекистана

Алжана Абдуллаева
Культура
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Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты" — продолжение научного проекта Совета муфтиев России по организации изучения мусульманского духовного наследия исторического пространства, где проходил Великий шелковый путь

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Московской Соборной мечети состоялась международная научная конференция по теме "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и современные аспекты".

В конференции приняли участие представители ведущих научных институтов России, включая Институт всеобщей истории, Институт этнологии и антропологии, Кунсткамеру, Институт востоковедения, ИНИОН РАН. Специальными гостями стали ученые Института истории АН Узбекистана, Ташкентского исламского университета, начальник управления Комитета по делам религии при кабмине Республики Узбекистан.

  • Конференция Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты
    Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты"
    Алжана Абдуллаева
  • Конференция Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты
    Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты"
    Алжана Абдуллаева
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Алжана Абдуллаева
Конференция "Оазисы Шелкового пути. Традиции духовных связей: исторические и своременные аспекты"

Открыл конференцию первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан-хазрат Аббясов.

"Великий шелковый путь издревле не только экономически соединял множество стран и народов Евразийского континента, но и являлся мощнейшим каналом духовного и культурного обмена. Опыт конструктивного взаимодействия различных народов и государств на Великом шелковом пути представляет собой удачный пример сотрудничества и интеграции на евразийском пространстве, поэтому изучение его организации и функционирования, а также роли мусульман в этих процессах представляет большой интерес и, несомненно, окажется очень полезным в процессе укрепления современных политических, экономических и культурных связей государств этого региона", —сказал Рушан-хазрат Аббясов в приветственном слове.

Как заметили организаторы, проведение данной конференции — продолжение большого научного проекта Совета муфтиев России по организации изучения мусульманского духовного наследия обширного исторического пространства, где проходил Великий шелковый путь. И основная цель конференции — представление новых исследований ученых, посвященных духовной и материальной культуре Узбекистана.

В ходе конференции участники обсудили вопросы истории и этнографии Узбекистана, в том числе роль в развитии региона таких городов, как Бухара, Самарканд и Хива, представили новые материалы, касающиеся изучения культурного наследия Узбекистана.

Шелковый путь: 32 страны приглашают узбекистанцев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ярмарка "Узбекистан на Шелковом пути": танцы, музыка и плов
Доклад исследователя Института востоковедения РАН Снежаны Атановой о внуке наполеоновского маршала Нея, путешественнике Наполеоне Нее вызвал особый интерес. По ее словам, в 1888 году путешественник провел десять дней в Центральной Азии, сделал интересные заметки о регионе. Фотографии, представленные в ходе доклада, дали представление о Самарканде и Бухаре того времени.

По мнению директора Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов Светланы Дихтер, из всех стран в регионе Узбекистан обладает самым большим потенциалом в смысле развития туризма, но, к сожалению, этим потенциалом полностью не пользуются.

"Прежде всего нужно думать о кадрах, о тех, кто работает и будет работать в этой сфере. Потому что без профессионалов даже при наличии таких замечательных памятников культуры невозможно обеспечить нормальный туристический поток", — сказала она в беседе с корреспондентом Sputnik.

По итогам конференции участники договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Теги:
Академия наук Узбекистана, Совет муфтиев России, Узбекистан, Россия, Культура



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