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Археологические раскопки. Узбекистан

Узбекские археологи обнаружили уникальное панно домусульманской эпохи

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Культура
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Его размеры 124 на 141 сантиметров, само панно состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами, на которых вырезана композиция из человеческих фигур

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекские археологи впервые в истории раскопок в Средней Азии обнаружили  многоперсонажную композицию, вырезанную на дереве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Академии наук Узбекистана, это панно является уникальным открытием мирового значения.

"На территории Самаркандской области на левом берегу канала Даргом находится загородный дворец Самаркандских правителей домусульманской эпохи. В разные годы в различных участках городища проводились разведочные шурфовки и небольшие стратиграфические раскопки, а с 2001 года археологами Института археологии проводятся широкие стационарные археологические раскопки", — сообщили в Академии наук.

В результате этих раскопок в цитадельной части городища был открыт парадно-монументальный комплекс, где был найден государственный архив с многочисленными буллами, которыми запечатывали документы — посольские письма, договора и другую переписку.

Узбекские археологи обнаружили уникальное панно домусульманской эпохи
Фото: Академия наук
Узбекские археологи обнаружили уникальное панно домусульманской эпохи

В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где на троне восседал правитель. Стены помещения были украшены картинной галереей в виде резных деревянных панно. Его размеры 124 на 141 сантиметров, само панно состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами.

"На досках с лицевой стороны вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных в четыре яруса. Всего в композицию включено 46 фигур, три из них условно, так как в верхнем левом углу две фигуры еле просматриваются, а от правой нижней сохранилась только рука. Основной сюжет композиции — поклонение божеству, сидящему на троне в
виде лежащего льва", — отметили в Академии наук.

По мнению археологов, это божество — великая богиня Нана. К ней на поклон двигаются люди с различными дарами, ниже изображены музыканты. Два персонажа в центре помещены перед алтарем, на одном повязка, закрывавшая нижнюю часть лица, чтобы не осквернить священный огонь, другой что-то сыпет на угли огня — возможно, ароматическое вещество.

Сегодня археологи, отмечают в Академии наук, продолжают свою работу на месте раскопок.

Теги:
Узбекистан



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