В Узбекистане выберут лучшего юного художника

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Академия художеств Узбекистана проводит конкурс среди учащихся художественных школ и профессиональных колледжей "Наследие Камолиддина Бехзода".
В конкурсе принимают участие ученики 5-7 и 8-9 классов. Первый этап конкурса проводился в учебных заведениях, лучшие смогли пройти во второй тур.
Победителей определит специальная комиссия, в состав которой вошли известные узбекские художники, искусствоведы, преподаватели художественных учреждений.
Церемония награждения состоится 20 апреля в рамках "Фестиваля изобразительного и прикладного искусства".