Певица Нилуфар Усманова ждет пятого ребенка

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Дочь примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой — Нилуфар — готовится стать матерью в пятый раз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Слухи о беременности певицы ходили уже несколько месяцев, но Нилуфар никак не комментировала их. И только после того, как она сама выложила на своей странице в Instagram фотографии со своего дня рождения, стало ясно, что девушка действительно находится в положении.
День рождения Нилуфар отмечала 6 апреля в одном из ресторанов Ташкента в кругу семьи и друзей.
У молодой артистки в буквальном смысле на руках годовалая дочь Саъдия, которая родилась в марте прошлого года.
Поклонники Нилуфар Усмановой приняли эту новость "на ура". Ей пишут, что она прекрасно выглядит и является олицетворением красоты современной молодой женщины.
Напомним, что Нилуфар Усманова — единственная дочь народной артистки Узбекистана, заслуженной артистки Таджикистана, Туркменистана и Казахстана — Юлдуз Усмановой.