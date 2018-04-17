Певица Нилуфар Усманова ждет пятого ребенка

У молодой артистки уже есть годовалая дочь Саъдия, которая родилась в марте прошлого года. Кроме этого, Усманова-младшая воспитывает троих сыновей — Саидаъзамхон, Иброҳимхон и Сулаймонхон

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Дочь примадонны узбекской эстрады Юлдуз Усмановой — Нилуфар — готовится стать матерью в пятый раз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Слухи о беременности певицы ходили уже несколько месяцев, но Нилуфар никак не комментировала их. И только после того, как она сама выложила на своей странице в Instagram фотографии со своего дня рождения, стало ясно, что девушка действительно находится в положении.

Публикация от Nilufar Usmonova (@nilufarusmonova) 14 Апр 2018 в 2:41 PDT

День рождения Нилуфар отмечала 6 апреля в одном из ресторанов Ташкента в кругу семьи и друзей.

У молодой артистки в буквальном смысле на руках годовалая дочь Саъдия, которая родилась в марте прошлого года.

Кроме этого, Усманова-младшая воспитывает троих сыновей — Саидаъзамхон, Иброҳимхон и Сулаймонхон. При этом она успевает записывать новые клипы и периодически выступать.

Поклонники Нилуфар Усмановой приняли эту новость "на ура". Ей пишут, что она прекрасно выглядит и является олицетворением красоты современной молодой женщины.

Напомним, что Нилуфар Усманова — единственная дочь народной артистки Узбекистана, заслуженной артистки Таджикистана, Туркменистана и Казахстана — Юлдуз Усмановой.