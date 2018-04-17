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В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства

Sputnik
Культура
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В мероприятии участвуют художники из 14 государств — Латвии, Ирана, Грузии, Индонезии, Израиля, России, Японии, Украины, Италии и других

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Ташкенте открылся фестиваль изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

История фестиваля берет свое начало с начала 2000-х годов. Автором идеи его проведения является узбекский живописец Джурат Рахманов (Рахмани). Когда-то он предложил отмечать таким образом день художника, но проект вырос до международного уровня.

В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
Sputnik
В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В этом году в Узбекистан приехали художники из 14 государств — Латвии, Ирана, Грузии, Индонезии, Израиля, России, Японии, Украины, Италии и других.

В этом году фестиваль будет проходить с 17 по 21 апреля. Только в Ташкенте он охватить сразу пять выставочных залов. Кроме этого, вернисажи будут проходить во всех регионах страны. Кстати, участие в них наряду с известными художниками принимают молодые и только начинающие художники.

В рамках фестиваля планируется проведение не только различных выставок, но и дефиле национальной одежды, концертов, обсуждение искусствоведами и художниками проблем современного изобразительного искусства.

Фестиваль стартовал с выставки "Неделя культуры иностранных представительств в Узбекистане", а также демонстрацией работ художников Узбекистана. Обе экспозиции представлены в Центральном выставочном зале Академии художеств.
В ташкентском Доме фотографии выставлены работы преподавателей и учеников художественных школ Узбекистана. А в Музее искусства миниатюры востока имени Бехзода можно будет увидеть произведения художника из России Алексея Дмитриева по книге "Повесть о Ходже Насреддине".

  • В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    Sputnik
  • В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    Sputnik
  • В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
    Sputnik
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Sputnik
В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства

Оценить картины израильских художников Анатолия и Марины Шелест можно будет в Галереи изобразительного искусства.

Международный Караван-сарай культуры Икуо Хираямы представит на суд зрителей прикладное искусство Японии и дизайнерские проекты Ташкентского государственного политехнического университета.

Впервые в рамках фестиваля пройдет Workshop артсимпозиума Artscenofest.

Уникальность данной акции, в том, что можно будет увидеть синтез современного искусства и театра.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Культура и искусство



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