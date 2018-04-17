Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал концерт на сцене ГАБТ

На концерте были исполнены фрагменты из опер "Руслан и Людмила" П.И. Чайковского, "Иоланта" Дж.Россини, а также другие знаменитые произведения, солистом в которых выступил народный артист Узбекистана Рамиз Усманов

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои состоялся концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского под управлением главного дирижера и художественного руководителя Владимира Федосеева.

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В программе концерта прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Верди, Россини, Бизе, Доницетти и других великих композиторов. Солистами выступили Василий Ладюк и Рамиз Усманов. Данный вечер был организован при поддержке российской нефтяной компании "Лукойл", сообщается на странице ГАБТ в Facebook.

Оркестр БСО — один из крупнейших симфонических коллективов России и мира. Был основан в 10930 году. Художественный руководитель и главный дирижёр с 1974 года — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор Владимир Федосеев.