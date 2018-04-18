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Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои

В Ташкент приедет всемирно известная балетная труппа Мориса Бежара

© Atilin
Культура
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В фестивале примут участие также артисты Мариинского театра, Израильский ансамбль современного танца и артисты турецкого театра

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте 4 мая выступит всемирно известная балетная труппа Мориса Бежара, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Выступление балета Бежара пройдет в рамках первого международного балетного фестиваля Pale tte of Ballet ("Палитра балета"). Он пройдет с 1 по 10 мая в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои. 

Кроме этого, в фестивале примут участие артисты из Измирского Государственного театра оперы и балета (Турция), ансамбль современного танца Vertigo (Израиль), а также приглашенные солисты из Мариинского театра (Россия). Израильский ансамбль современного танца Vertigo представит 2 мая шоу "One, One & One". А российские артисты Анастасия Колегова и Евгений Иванченко выступят 10 мая и представят ташкентскому зрителю партию из "Лебединого озера".

Дирижер Владимир Федосеев во время концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского
© Sputnik / Антон Денисов
Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал концерт на сцене ГАБТ
В фестивале примут также участие ведущие артисты, дирижеры и балетмейстеры Узбекистана. В программе заявлены отчетный концерт высшей школы национального танца и хореографии, спектакль "Поэма двух сердце", а также бенефис заслуженной артистки Узбекистана Тамиллы Мухамедовой.

Фестиваль организован с целью дальнейшего развития балетного искусства Узбекистана, расширения дружеских и творческих контактов, привлечения партнеров для организации гастролей. Он призван способствовать определению места и роли балетного искусства Узбекистана в мировом культурном пространстве, стимулированию обмена музыкальных ценностей и достижений между Востоком и Западом.

Теги:
балет, Узбекистан



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